Kult w zaskakującej odsłonie. Posłuchaj "Szok szok disco pop"

Kult zaprezentował się w odsłonie, której fani się nie spodziewali. Lekki, dynamiczny, dyskotekowy i bardzo taneczny "Szok szok disco pop" doczekał się właśnie teledysku.

Kadr z teledysku "Szok szok disco pop" /YouTube /materiał zewnętrzny

"Szok szok disco pop" to kolejny utwór promujący album "Ostatnia płyta", który ukazał się 28 maja 2021 roku.

Zespół na nowym wydawnictwie sięga do różnych gatunków muzycznych i eksperymentuje, jak nigdy wcześniej.

Efektem zabawy stylami jest właśnie "Szok...". "To kawałek, przy którym nogi wręcz rwą się do tańca. Taneczny rytm oparty na wyrazistym brzmieniu instrumentów dętych, przypominających najlepsze dyskotekowe hity z lat 70. zachwyci każdego, nie tylko fanów twórczości Kazika" - czytamy w zapowiedzi.



Piosence towarzyszy teledysk w reżyserii Sławka Pietrzaka.

Clip Kult Szok szok disco pop

Kult promuje swoje najnowsze dzieło - "Ostatnią płytę". Jak głosi przewrotny tytuł, to wydawnictwo wyjątkowe i przede wszystkim długo oczekiwane - to pierwszy od prawie pięciu lat album studyjny Kultu.



Jest to wydawnictwo różnorodne stylistycznie, pełen rozmaitych inspiracji muzycznych - od bluesa, jazzu, po cięższe rockowe utwory. W nagraniach albumu udział brali dwaj muzycy niezwiązani wcześniej z grupą - saksofonista Mariusz Godzina (wcześniej m. in. Buldog) oraz klawiszowiec Konrad Wantrych (współpracujący z Kazikiem przy albumie "Zaraza").