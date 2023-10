Kult odwołuje kolejne koncerty. Wszystko przez stan zdrowia Kazika

Oprac.: Konrad Klimkiewicz Wiadomości

W pierwszej połowie października Kazik Staszewski, lider Kultu trafił do szpitala, gdzie - jak zdradził Robert Mazurek - wokalista i tekściarz przeszedł nagły zabieg. Obecnie muzyk dochodzi do siebie w domu, jednak jego stan jest daleki od idealnego. Z powodu powrotu Kazika do pełnej sprawności Kult podjął decyzję o przełożeniu koncertów w Warszawie i Białymstoku.

Kazik Staszewski odwołuje kolejne koncerty /Adam Staskiewicz/ /East News