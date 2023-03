Kuban razem z Quebonafide. Posłuchaj singla "same zmartwienia"

Nakładem wydawnictwa dobziludzie ukazał się jeden z najbardziej wyczekiwanych rapowych albumów tego roku - "spokój." Kubana Do sieci trafił kolejny singiel zapowiadający krążek. "same zmartwienia" to luźna kontynuacja dobrze znanego numeru Kubana i Quebonafide "Żadnych zmartwień". W nostalgicznym kawałku artyści wspominają swoją przeszłość i trudne chwile.

Zobacz klip:

Clip Kuban same zmartwienia (prod. favst) - ft. quebonafide

Album "spokój" Kubana ukazał się na rynku 24 marca nakładem założonego przez rapera wydawnictwa dobziludzie. Jest to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw w historii polskiego hiphopu. Wydawnictwo zapowiadały numery "na okrągło", który trafił do zestawienia najchętniej odtwarzanych kawałków przez rozgłośnie radiowe, "jak nie wrócę po północy" z udziałem Szpaka, numer z Bedoesem "pamiętam siebie" wyprodukowany przez Favsta oraz "magister sztuki".

Reklama

Na nowej płycie Kubana jest wielu gości. Wśród nich Bedoes i Szpaku

W sentymentalnym "pamiętam siebie" gościnnie pojawił się Bedoes. Utwór Kubana, podobnie jak inne z nowego krążka, jest mocno refleksyjny - zarówno w warstwie lirycznej jak i muzycznej. W teledysku pojawiają się archiwalne nagrania, w tym migawka z popularnego #hot16challenge2 artysty. Numer "pamiętam siebie" wyprodukował favst.

Czytaj też:

Kuban "na okrągło" zapowiada płytę. To jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów