Gdy na karcie mobilizacyjnej znajduje się czerwony pasek, oznacza to, że jest się powołanym do czynnej służby. To zobowiązuje do stawienia się do niej w terminie określonym na karcie, po otrzymaniu informacji o ogłoszeniu mobilizacji lub też po otrzymaniu karty powołania do czynnej służby wojskowej.

Choć w przypadku Kuby Sienkiewicza, który jest po 60-tce wiek powinien być przeszkodą, to mobilizacja może obejmować również rezerwistów po 60. roku życia (jeśli mają stopień oficerski lub podoficerski).

W rozmowie z "Faktem" lider zespołu Elektryczne Gitary zdradził, jak potraktował wezwanie, które dla wielu mogłoby być nieco przerażające.

"Uśmiechnąłem się, bo oceniam nisko wartość bojową swoją własną, więc myślę, że to jest humorystyczne. Biorą już rocznik 61. Cieszę się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939" - stwierdził muzyk. Zapowiedział też, że oprawi sobie tę kartę i zawiesi na ścianie.

Być może Sienkiewicz dostał wezwanie, bo miał coś wspólnego z wojskiem. Warto dodać, że jest też lekarzem-neurologiem.

Elektryczne Gitary: 61-letni Kuba Sienkiewicz został wezwany do wojska!

"Byłem w wojsku w Czerwonym Borze na Podlasiu. Było to 40 lat temu więc trudno pamiętać takie rzeczy, jak ta jednostka się nazywała, bo to było w czasach PRL-u. To były wojska pancerne. Jeździłem czołgiem" - wspomniał "Faktowi" muzyk.

Kuba Sienkiewicz nie martwi się wezwaniem, bo jak przypuszcza, wielu lekarzy dostało podobne dokumenty. "Nie wiem, nie mam jeszcze takich informacji, ale domyślam się, że tak, skoro ja dostałem coś takiego, to inni pewnie też" - dodaje.

W całej tej sytuacji pamięta, by traktować ją z humorem. Już teraz zapowiada, że w wojsku pewnie trafi do orkiestry wojskowej. " (...) miałem gitarę w wojsku i umilałem czas pozostałym kolegom. Karabin też miałem w ręku, kałasznikow" - wspomina.

Kuba Sienkiewicz i grupa Elektryczne Gitary są znani z wielu przebojów, m.in. "Człowiek z liściem", czy piosenek do filmu "Kiler" - "Co ty tutaj robisz", "Co powie Ryba" czy "Kiler".

9 grudnia ukazał się album artysty pt. "Moja Bańka". Sienkiewicz opowiada, że zawiera on "artystyczną polemikę z odchyleniem narodowo-konserwatywnym, a w warstwie przekazu dominuje zabawa tekstem i wykonaniem".

