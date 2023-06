Zanim rozpoczął się właściwy koncert Debiutów, widzowie na scenie zobaczyli wracającą na opolską scenę Dodę . Wokalistka dała minikoncert, wykonując utwory ze swojej ostatniej płyty "Aquaria", w tym swój największy przebój ostatnich miesięcy, czyli utwór "Melodia ta".

Na początku piosenkarka musiała radzić sobie z kłopotem z garderobą. Uporać się z problemem pomogli jej tancerze z grupy Volt. "Aniołku jak tu już jesteś, zapnij mi proszę ten paseczek. Masz go? Nie masz go? To w takim razie musimy zawołać mojego menedżera" - padło ze sceny.

Reklama

Wokalistka na sam koniec swojego występu, z dopiętymi ogromnymi skrzydłami do pleców, weszła w opolską publiczność, dziękując przy okazji swoim fanom za ciągłe wsparcie. Na podwyższeniu koło trybun umieszczono dla niej fortepian, gdzie wykonała swój ostatni utwór tego wieczoru - "Pewnie już wiesz".

Pod koniec wykonywania utworu również pojawiły się niespodziewane problemy. Przypięte do pleców Dody skrzydła zahaczyły od stojak z mikrofonem. Wokalistka musiała ratować się w tej sytuacji energicznym odepchnięciem zawadzającego elementu.



Już po występie Doda otrzymała statuetkę od TVP, a sama podziękowała Beacie Szymańskiej za sprawne przygotowanie jej występu w krótkim czasie (przypomnijmy, że pierwotnym reżyserem koncertu Debiutów był Mikołaj Dobrowolski, jednak po wulgarnych słowach po adresem został od niego odsunięty).



Zdjęcie Doda podczas Festiwalu w Opolu / Piotr Kamionka / Reporter

Debiuty w Opolu. Kto został zwycięzcą?

Następnie rozpoczął się główny koncert, czyli Debiuty. Do walki o zwycięstwo stanęło 10 uczestników

1. Konrad Baum - "Sam jak Ty"

2. Magda Bereda - "Jest mi do twarzy we własnej osobie"

3. Karolina Fryt - "Wykrzycz" laureatka "Szansy na Sukces. Opole 2023"

4. Kamil Jachyra - "Kocham Cię", laureat "Szansy na Sukces. Opole 2023"

5. Klaudia Kowalik - "Za mało czasu", laureatka Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty

6. Ewa Novel - "Na końcu świata"

7. Jan Majewski - "Właściwie mi dobrze"

8. Ada Szulc - "Co teraz"

9. Martyna Wójcik, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

10. Felivers - "Szminka".

Uczestników oceniało jury w składzie: Piotr Kupicha, Marek Sierocki, Paweł Rurak-Sokal, Dominika Gawęda oraz dyrektor Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu Jarosław Wasik.

Po wykonaniu wszystkich konkursowych utworów (w międzyczasie prowadzący przypominali najsłynniejszych debiutantów z Opola) rozpoczęła się głosowanie widzów, a w przerwie wystąpiły zespoły Feel i Blue Cafe. Oba zespoły otrzymały specjalne wyróżnienia z okazji swoich jubileuszów.

Ostatnim punktem koncertu było ogłoszenie zwycięzców. Karolinkę i 30 tys. złotych otrzymał zdobył zespól Felivers. Nagrodę telewidzów i 20 tys. złotych zdobył natomiast Jan Majewski.