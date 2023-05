Kto dołączy do Rock'n'Roll Hall of Fame? Znamy oficjalną listę!

W ostatnich latach krytykowano twórców Rock and Roll Hall of Fame za przyjmowanie do grona artystów tych, którzy wcale z r'n'rolla się nie wywodzą. W tym roku nagrody są elastyczne, ale wśród nominowanych figuruje parę nazwisk, które mają swoje korzenie w rocku lub pop-rocku.

W lutym ogłoszono kandydatury. Znalazły się wśród nich: Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, Rage Against The Machine, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes oraz Warren Zevon.

O nominacjach decyduje międzynarodowe gremium złożone z ponad tysiąca artystów, historyków i członków przemysłu muzycznego. Wiemy już, kto zostanie wprowadzony w tym roku do Rock and Roll Hall of Fame. Głosami gremium będą to: Rage Against the Machine , Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush , George Michael , Sheryl Crow i The Spinners.

Wiadomo również, że nagrodą Rock & Roll Hall of Fame uhonorowani zostaną Chaka Khan, Al Kooper i Bernie Taupin. Nagrodę Ahmet Ertegun Award, która nagradza profesjonalistów związanych z branżą muzyczną, przyznano pośmiertnie twórcy programu "Soul Train", Donowi Corneliusowi. Musical Influence Award otrzymają w tym roku DJ Kool Herc i Link Wray.



