Książka "Black Funeral - w magicznym kręgu Mercyful Fate". Kiedy premiera?

Już we wrześniu do polskich księgarń trafi książka "Black Funeral - w magicznym kręgu Mercyful Fate".

Na czele grupy Mercyful Fate stoi King Diamond /Miikka Skaffari/FilmMagic /Getty Images

Jak czytamy na stronie poznańskiego wydawnictwa KAGRA, heavymetalowa miłość do Mercyful Fate i Kinga Diamonda jest głęboka i krwistoczerwona. Martin Popoff wypuścił na ten nikczemny świat pierwszą książkę celebrującą to diabelskie, duńskie zjawisko, a konkretnie jego sedno - Mercyful Fate.

Z pewnością każdy szanujący się fan zna "Melissę" i "Don't Break the Oath", ale podobnie jak w przypadku większości ponad 80 książek, które napisał, przygotowując tę książkę, Martin miał chytry plan, a mianowicie nawrócenie tych, którzy jeszcze nie są nawróceni, na każdy album Mercyful Fate po jego pierwszej reaktywacji w roku 1993, aż do wrzucenia zespołu do ognistych otchłani piekielnych w roku pańskim 1999.

Rzeczywiście, to klasyczne albumy zespołu są dwoma kamieniami węgielnymi znakomicie wykonanego blackmetalowego szaleństwa, ale "In the Shadows", "Time", "Into the Unknown", "Dead Again" i chyba najbardziej "9" - te wszystkie płyty są poświęcone tym samym potem oraz przygotowane według bezbożnych standardów wykonania i produkcji, które King stosuje do wszystkiego, co robi.

Czas zatem wkroczyć do upragnionego magicznego kręgu, wejść do pentagramu i świętować wraz z Popoffem ten wspaniały katalog heavy metalu z najwyższej półki, ukochany przez Metallikę i fanów na całym świecie, jako prawdopodobnie jedyny zestaw piosenek tak twórczo intensywnych, jak te wydane przez Judas Priest w latach 1976-1979. King, Michael i Hank wiedzieli, co robią.

Książka "Black Funeral - w magicznym kręgu Mercyful Fate" będzie mieć swą polską premierę 16 września. Polska edycja ukaże się w twardej oprawie i liczyć będzie blisko 270 stron.



Już niebawem, przedpremierowo i wyłącznie na stronach Interii, dzięki uprzejmości wydawnictwa KAGRA będziecie mogli zapoznać się z fragmentami "Black Funeral - w magicznym kręgu Mercyful Fate".

Dodajmy, że Mercyful Fate będzie jedną z gwiazd przeniesionego na 2021 r. do Gdańska Mystic Festivalu (2-4 czerwca).