Mystic Festival 2021: Mercyful Fate potwierdzony [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Dowodzony przez King Diamonda zespół Mercyful Fate został potwierdzony jako jedna z gwiazd Mystic Festival 2021. Impreza po przenosinach z Krakowa odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 r. w Gdańsku.

King Diamond powróci na Mystic Festival z grupą Mercyful Fate /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Mystic Festivalu miała się odbyć w dniach 10-11 czerwca na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.



Pandemia koronawirusa sprawiła, że te plany zostały przełożone na 2021 r.

Przyszłoroczna odsłona odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 r. w Stoczni Gdańskiej. Podczas trzech dni na pięciu scenach wystąpi aż 70 zespołów, a headlinerem będzie grupa Judas Priest.

Potwierdzono już udział takich wykonawców, jak m.in. Killing Joke, Katatonia, Heilung, Obituary, Oranssi Pazuzu, Witchcraft, Mgła, Truchło Strzygi, Beast, Infected Rain, Motanka. Specjalny program "De Profundis" zaprezentuje polska legenda death metalu - Vader.

Teraz organizatorzy potwierdzają, że zagrają reaktywowani mistrzowie heavy metalu z Danii - Mercyful Fate. Na czele formacji stoi wokalista King Diamond, który był jedną z gwiazd Mystic Festival 2019.

W składzie u boku Diamonda pojawią się gitarzysta Hank Shermann, Bjarne T. Holm (perkusja), Mike Wead (gitara) oraz Joey Vera (basista Armored Saint i Fates Warning), który na koncertach zastępuje członka oryginalnego składu Timiego Hansena, zmarłego w listopadzie 2019 r. na raka.



Dotychczasowy dorobek Mercyful Fate to siedem albumów - z m.in. klasycznymi płytami "Melissa" (1983) i "Don't Break the Oath" (1984). W maju 1999 r. ukazał się ostatni studyjny materiał "9".

Ceny karnetów:

Pula nr 3 - 479 zł - do wyczerpania limitowanej puli lub do 11 maja 2021

Pula nr 4 - 499 zł - do wyczerpania limitowanej puli

Pula nr 5 - 519 zł - do wyczerpania.