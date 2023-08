O księdzu Michale Woźnickim zrobiło się głośno za sprawą kontrowersyjnych kazań zamieszczanych w sieci. Duchowny, który został wyrzucony ze zgromadzenia salezjanów, ale nadal pozostaje księdzem, zdążył w krótkim czasie obrazić najróżniejsze środowiska.

Dostało się od niego m.in. Ukraińcom, lekarzom i kobietom. Za jedną z jego obraźliwych wypowiedzi na temat społeczności żydowskiej sąd w Poznaniu wymierzył mu karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności oraz 30 godzin prac społecznych.

W styczniu 2021 roku wypowiadał się w przykrych słowach o Maryli Rodowicz oraz Beacie Kozidrak.

"Proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla - jakby biskupem była. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny? (...) Minęło kilkadziesiąt lat i widzimy te podstarzałe gwiazdeczki - jedna ruszająca się niczym czarownica, druga na szczudłach, ale cały czas wiedzą, że innym ludziom podobają się te ich części ciała, które podobały się 30 lat temu" - grzmiał oburzając internautów.

Ksiądz Michał Woźnicki obrażał Rodowicz. Mieszkańcy chcą koncertu przed jego domem

Michał Woźnicki kilka miesięcy temu zamieszkał w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne). Tam też przy Placu Zmartwychwstania otworzył organizację "Dom Bogomyślny". Wówczas zaniepokojeni mieszkańcy gminy skierowali specjalne pismo do władz w strachu przed obraźliwymi i często bardzo kontrowersyjnymi hasłami rzucanymi na prawo i lewo z ambony.

W liście mieszkańcy alarmowali, że Woźnicki jest "przywódcą sekty, która manipuluje ludźmi, zwłaszcza osobami starszymi i samotnymi, aby oddawali mu swoje pieniądze i majątek". Później mieszkańcy Baranowa zostali przez niego nazwani "złodziejami i cwaniakami". Nie dziwi więc to, że ci chcą, by Woźnicki i jego organizacja wyprowadzili się z terenu gminy.

Nie zamierzają jednak czekać ze założonymi rękami i zdecydowali się złożyć petycję władzom gminy. Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Tarnowa Podgórnego, wspólnota chce, by przy Placu Zmartwychwstania wystąpiła... Maryla Rodowicz. W internecie pojawił się nawet zapis apelu do włodarzy.

"Zorganizowanie koncertu Maryli Rodowicz w Baranowie na placu Zmartwychwstania byłoby nie tylko wielkim wydarzeniem artystycznym, ale również okazją do uczczenia 80. rocznicy urodzin tej wybitnej artystki, która przypada na 8 grudnia 2023 roku. Byłby to również sposób na podziękowanie jej za wkład w polską kulturę i za jej miłość do naszej ojczyzny" - argumentują w piśmie.

Mieszkańcy marzą, że będzie dane im usłyszeć na żywo przeboje jak "Łatwopalni" i "Małgośka".