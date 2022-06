To tym pamiętnym pożegnalnym występem Czwórki z Liverpoolu zajął się reżyser Peter Jackson w głośnej serii dokumentalnej "The Beatles: Get Back", którą będzie można zobaczyć wyłącznie w Disney+.

Krzysztof Zalewski do swojej supergrupy zaprosił następujących muzyków: Kev Fox, Emade, Tomek Ziętek i Smolik.

Jak wyglądały przygotowania, próby choreograficzne i poszukiwanie "idealnego dachu"?





"Ten film to muzyczny dramat psychologiczny z elementami horroru. Opowiada o tym, do czego może doprowadzić obsesyjna miłość... Miłość do Beatlesów oczywiście" - mówi Krzysztof Zalewski.

13 czerwca odbędzie się wyjątkowy koncert supergrupy w repertuarze The Beatles, który będzie można zobaczyć na żywo na profilach Zalewskiego w mediach społecznościowych.

Dokument "The Beatles: Get Back" zawiera ujęcia ze stycznia 1969 r. Film zmontowany został z ponad 60 godzin niepokazywanego dotąd materiału (nakręconego przez Michaela Lindsaya-Hogga) i z ponad 150 godzin niewydanych dotąd i odrestaurowanych nagrań.

Dodajmy, że Krzysztof Zalewski będzie jedną z gwiazd sobotniej gali Wodecki Twist Festival w Krakowie. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Interia.