Krzysztof Zalewski i Brodka za kamerą. Zobacz teledysk "Annuszka"

18 września ukaże się oczekiwana płyta Krzysztofa Zalewskiego. Teraz do sieci trafił nakręcony przez Brodkę i jej partnera Przemka Dziennisa teledysk do nowego singla "Annuszka".

Wcześniej poznaliśmy utwór "Tylko nocą", który został pierwszym singlem.

Z piosenką "Annuszka" poznaliśmy również datę premiery nowego albumu Krzysztofa Zalewskiego - płyta "Tylko nocą" trafi do sprzedaży 18 września.

"Piosenka jest próbą odpowiedzi na pytanie - o czym bym myślał, wiedząc, że zostało mi pięć minut życia. Jak poradzić sobie ze świadomością nieuchronności śmierci. Stąd 'Annuszka'. W 'Mistrzu i Małgorzacie', jednej z moich ulubionych powieści, Woland mówi Berliozowi, że biegu zdarzeń nie da się odwrócić, że i tak zginie pod kołami tramwaju, bo Annuszka już kupiła olej. 'Nie dość, że kupiła, ale już go nawet rozlała'. Tekst jest też o tym, że mamy skłonność do upiększania wspomnień. Takie połączenie 'In My Time Of Dying' Led Zeppelin i 'Filandii' Świetlików" - opowiada wokalista i multiinstrumentalista.



Za teledysk "Annuszka" odpowiada duet Brodka i Przemek Dziennis, którzy tworzą parę nie tylko prywatnie.

"Klip do 'Annuszki' to osobista tęsknota za kinem lat 90. Kiedy Krzysiek wysłał mi kawałek z pytaniem, czy nie wyreżyseruje dla niego klipu, pomysł pojawił się od razu i był praktycznie zamknięty. Romans i kino akcji w jednym, z nutką abstrakcji i surrealizmu, rodem z filmów Lyncha. Na planie spotkała się wspaniała ekipa zdolnych ludzi. Bez nich ten wideoklip nie byłby taki sam. Dziękuje wszystkim za fantastyczną przygodę i Krzyśkowi za zaufanie. Przemek i Magda! Jesteście wielcy" - opowiada Brodka.

Krzysztof Zalewski od dawna chciał, by Brodka wyreżyserowała teledysk do jego piosenki.

"Rozmawialiśmy o tym wcześniej parokrotnie, ale dopiero teraz się udało, z czego ogromnie się cieszę. Bardzo podobały mi klipy jej autorstwa do 'Up In The Hill' i 'Santa Muerte'. Monika ma wielkie wyczucie wizualne, wie czego chce i potrafi to skutecznie przekazać ekipie. Duet reżyserski Brodka/Dzienis wsparła jeszcze światowej klasy operatorka - Magdalena Górka, a więc spotkał się tu prawdziwy dream team. Maggie (w tej roli Agnieszka Żulewska) i Johnny zamieszkali w tym stworzonym przez nich, pięknym filmowym, Lynchowskim świecie" - relacjonuje Zalewski.

Rok 2020 to czas nowości u Krzysztofa Zalewskiego. Utwór "Tylko nocą" pojawił się po czterech latach od wydania ostatniego autorskiego albumu "Złoto". Później ukazał się jeszcze album "Zalewski śpiewa Niemena" (2018), wielki hit Męskiego Grania 2018 - "Początek" (razem z Dawidem Podsiadłą i Kortezem) oraz utwór "Kurier", który promował film Władysława Pasikowskiego o takim samym tytule.



