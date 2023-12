"Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał na Facebooku jego przyjaciel i współtwórca tego kabaretu Krzysztof Hanke.

Według informacji portalu Ślązaga.pl aktor trzy dni temu przeszedł zawał serca. "Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52" - mówił portalowi Hanke.

Krzysztof Ibisz zszokowany śmiercią Krzysztofa Respondka

Śmierć aktora i wokalisty wstrząsnęła Krzysztofem Ibiszem.

‘Jestem zszokowany tą wiadomością. Oczywiście znałem Krzysia i bardzo się lubiliśmy. Pracowaliśmy razem, mijaliśmy się w garderobie przy różnych programach i przy realizacjach występów kabaretowych. Zawsze był taki czas, kiedy mogliśmy porozmawiać, czekając na jakiś występ - powiedział Pudelkowi prezenter Polsatu.

"Ta śmierć jest tak potwornym zaskoczeniem, dlatego że on bardzo dbał o siebie. Prowadził bardzo zdrowy tryb życia, uprawiał sport, nie pił alkoholu, nie palił. Ta wiadomość jest szokująca. Krzysztof nigdy nie skarżył się na zdrowie - był okazem zdrowia" - stwierdził Ibisz, który dodał, że "to nie miało prawa się wydarzyć".

Krzysztof Respondek nie żyje. W dniu śmierci zaplanowany miał występ w Rybniku

Respondek nie narzekał na swój stan zdrowia. Wokalista 22 grudnia miał zaplanowany występ w Rybniku na tamtejszym jarmarku bożonarodzeniowym. W czwartek (21 grudnia) magistrat potwierdził, że występ nie dojdzie do skutku.

"Ze względów zdrowotnych na rybnickiej scenie nie wystąpi zapowiadany Krzysztof Respondek. Zastąpi go Grzegorz Poloczek, piosenkarz, satyryk, członek i autor wielu tekstów Kabaretu Rak" - wyjaśniła w czwartek Julia Wójcik, Zastępca Dyrektora Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika.

Kim był Krzysztof Respondek?

Pochodzący z Tarnowskich Gór Respondek w 1992 roku został absolwentem na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Zagrał w kilkunastu spektaklach, m.in. "Ślady" (1993) w reżyserii Józefa Szajny, "Skrzypek na dachu" (1993) w reżyserii Marcela Kochańczyka i "Fame" (1997) w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.

Wiosną 2008 r. zwyciężył w trzeciej edycji programu Polsatu "Jak oni śpiewają". Niewiele ponad rok później wygrał również szóstą edycję tego show uznawaną za "mistrzowską" - brali w niej udział uczestnicy poprzednich edycji.

W 2011 r. triumfował na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (zdobył Złoty Samowar za wykonanie piosenki "Bieriega Rossii").

W kwietniu 2013 r. ukazała się jego jedyna płyta studyjna - "Taki świat kupuję", na której poza premierowymi utworami napisanymi przede wszystkim przez Aleksandra Woźniaka znalazła się także wspomniana piosenka "Bieriega Rossii".