Krzysztof Krawczyk wciąż nie ma pomnika. Jak 75. rocznicę urodzin wokalisty uczci biskup?

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu.

Legendzie polskiej sceny już kilkakrotnie składano hołd podczas licznych koncertów (m.in. Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie, ostatnio Festiwal w Opolu) i imprez (m.in. Złoty Fryderyk).

W dniu urodzin odbędzie się msza święta w Grotnikach, gdzie Krawczyk mieszkał ze swoją żoną Ewą. W tej miejscowości pod Łodzią został też pochowany.

"Msza miała się odbyć na cmentarzu, ale biskup Długosz martwił się, czy będzie dobra pogoda i ostatecznie odprawi liturgię w kościele w Grotnikach o godz. 17.30" - mówi w "Fakcie" ks. Piotr Turek, przyjaciel Krawczyka.

"Gdy Krzysztof żył, w jego urodziny zawsze odbywała się msza święta i uroczysty obiad z przyjaciółmi. W tym roku Krzysztofa już z nami nie ma..." - dodaje.

Wspomniany biskup Antoni Długosz (również od lat zaprzyjaźniony z wokalistą) wygłosił kazanie podczas pożegnalnej mszy.

Krzysztof Krawczyk - kiedy powstanie pomnik przy grobie?

Krzysztof Krawczyk został pochowany na cmentarzu w Grotnikach, gdzie regularnie przy jego grobie pojawiają się fani, chcący oddać hołd swojemu idolowi. Na razie wciąż nie powstał kamienny postument, gdyż rodzina nie doszła do porozumienia w sprawie kształtu pomnika.

"Krzysztof to artysta, w jego przypadku standardowy grobowiec to za mało, by go należycie uhonorować. Wciąż szukamy pięknego projektu" - zdradził ksiądz Turek.