W muzycznej drodze Krzysztofa Krawczyka Juniora wspiera Marian Lichtman, perkusista grupy Trubadurzy, w której pierwsze kroki stawiał Krzysztof Krawczyk.

To właśnie z Trubadurami 48-letni syn Krzysztofa Krawczyka i nieżyjącej już Haliny Żytkowiak wystąpił podczas Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie. Wykonał wówczas wiązankę przebojów "Przyjedź mamo na przysięgę" i "Znamy się tylko z widzenia".

Teraz Krawczyk junior debiutuje z autorskim utworem. Piosenką "Tato" (za tekst odpowiada sam 48-latek, za muzykę Marian Lichtman) postanowił oddać hołd zmarłemu w kwietniu ojcu. Portal Jastrząb Post opublikował minutowy fragment piosenki.



"Teraz mój tata jest bardziej obecny w moim życiu, niż kiedy żył. Wtedy on był niedostępny, a teraz jest takim aniołem stróżem i czuwa nade mną. Ja to czuję, że on naprawdę jest obok" - mówił Krawczyk Jr w rozmowie z "Faktem".

10 lat od śmierci Haliny Żytkowiak. Miała burzliwe życie 1 / 4 Kiedy zespół Trubadurzy opuścił Ryszard Poznakowski, do współpracy zaproszona została Halina Żytkowiak. Czekało ją trudne zadanie: nie tylko śpiewała, ale i grała na różnych instrumentach. Wcześniej występowała w Tarpanach i Amazonkach. Najsłynniejszym przebojem, jaki nagrała Żytkowiak z nowym zespołem, była piosenka "Będziesz ty", zaśpiewana - jakżeby inaczej - w duecie z Krzysztofem Krawczykiem. Z Trubadurami zdobywała nagrody na festiwalach w Opolu i w Kołobrzegu, zarejestrowała wiele nagrań radiowych, nagrywała płyty. Źródło: Agencja FORUM Autor: Aleksander Jalosiński udostępnij

"A mogło tato piękniej być, za mało ciebie miałem. Co było, to nie liczy się, mój tato. A w sobie dużo siły mam, ja wielbię ciebie, tato. Kiedy spotkamy się, wybaczymy sobie, mój kochany tato" - tak brzmi refren utworu ( sprawdź! ).

Krzysztof Krawczyk: 75. urodziny "Polskiego Elvisa" 1 / 12 Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach. Obdarzony barytonowym głosem już od młodzieńczych lat wyróżniał się wokalnie na tle swoich kolegów. Jego ojciec, January, był śpiewakiem operowym, a matka - Lucyna - aktorką. Źródło: Agencja FORUM Autor: Lech Pempel udostępnij

Krzysztof Krawczyk nie żyje

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu. Andrzej Kosmala w rozmowie z Polsat News powiedział, że Krzysztof Krawczyk zasłabł w domu 5 kwietnia i trafił do jednego ze szpitali w Łodzi.

W drugiej połowie marca wokalista informował na swoim Facebooku, że jest zakażony koronawirusem i trafił do szpitala. Jednak według słów jego żony, to nie koronawirus był przyczyną śmierci.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Pożegnanie Krzysztofa Krawczyka Polsat News