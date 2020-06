Krzysztof Cugowski ze Złotym Medalem Gloria Artis. Gratulacje od wicepremiera Piotra Glińskiego

Jest Pan ikoną polskiej kultury - mówił minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia Złotego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" Krzysztofowi Cugowskiemu. Wokalista znany z grupy Budka Suflera obchodzi w tym roku podwójny jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej oraz siedemdziesiątych urodzin.

Krzysztof Cugowski został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" AKPA

Krzysztof Cugowski w tym roku świętuje podwójny jubileusz - 30 maja skończył 70 lat, obchodzi również 50-lecie swojej pracy artystycznej.

Z tej okazji wokalista wypuścił podwójny album "50/70", na który składa się 14 utworów w nowych aranżacjach (pierwsza płyta) oraz zapis koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, który odbył się w 2018 roku w Radiu Lublin.

Grupę tworzą doświadczeni muzycy: gitarzysta Jacek Królik (m.in. eks-Brathanki, Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Chłopcy z Placu Broni), ceniony kontrabasista jazzowy Robert Kubiszyn, grający na klawiszach Tomasz Kałwak (m.in. Bracia, Dorota Miśkiewicz) i perkusista Cezary Konrad (m.in. Ana Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Włodek Pawlik Trio).

Cugowski nagrywał również z zespołami Spisek i Cross, ma również w dorobku albumy solowe (ostatni jak dotąd to "Przebudzenie" z 2015 roku) oraz płytę "Zaklęty krąg", nagraną wspólnie z synami: Piotrem i Wojciechem, liderami grupy Bracia. Zespół Cugowscy zostawił także po sobie płytę koncertową "Ostatni raz".

Krzysztof Cugowski został uhonorowany Złotym Medalem "Gloria Artis" w "uznaniu zasług dla polskiej kultury muzycznej, które znacząco wpłynęły na bieg historii muzyki rozrywkowej".

"Jest mi niezmiernie miło, że władza słyszy, widzi, a nawet docenia. To może nie jest najważniejsze, ale dla ludzi związanych z kulturą to bardzo ważne. Przeżyłem 70 lat, a blisko 50 lat na scenie. Widziałem wszystko, cały PRL, co nas dotknęło przez te wiele lat. Cieszę się, że sytuacja ludzi popkultury zmieniła się w sposób zasadniczy" - powiedział Cugowski.

Wicepremier Piotr Gliński podziękował artyście za dotychczasowe dokonania. "Z całego serca i w imieniu wszystkich Polaków dziękuję za lata poświęcone sztuce, za oryginalną twórczość, która ma nie tylko artystyczny, ale i społeczny wymiar. Piosenki, które Pan wykonuje mają w sobie wyjątkową moc i zawsze intrygują. Dziękuję za Pańską muzykę, która jest mistrzowską sztuką wyrażania emocji za pomocą dźwięków" - napisał w liście gratulacyjnym minister kultury.

Podsumował, że słuchając utworów artysty "chce się nie tylko sięgnąć gwiazd, ale czas czekania staje się czasem olśnienia, zawsze po stronie nadziei". Życzył "nieustającej pasji i energii do dalszych poszukiwań twórczych".



"Niech piosenki Krzysztofa Cugowskiego nadal dostarczają niezapomnianych wzruszeń i zachwycając, łączą kolejne pokolenia Polaków!" - podkreślił.



Krzysztof Cugowski jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie. Od pięciu dekad na scenie i estradzie, przede wszystkim z Budką Suflera, którą zakładał także w Lublinie, wspólnie z Romualdem Lipką, ale także jako solista i trzon rodzinnego zespołu Cugowscy. Do legendy przeszły nagrania z lat 70., jak "Sen o dolinie" czy "Cień wielkiej góry".



Cugowski ma na swoim koncie 12 albumów studyjnych, 4 koncertowe, takie jak "Nic nie boli, tak jak życie", którego sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy, co zaowocowało występem w 1999 r. w sali Carnegie Hall w Nowym Jorku.



MKiDN podkreśla, że "na jego piosenkach wychowało się kilka pokoleń słuchaczy". "Niepowtarzalnym, mistrzowskim wykonaniem dostarcza niezapomnianych wrażeń i wzruszeń, włada naszą wyobraźnią" - oceniono.



W 2014 r. Krzysztof Cugowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.