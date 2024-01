Budka Suflera ( posłuchaj! ) ogłosiła koniec działalności w 2014 roku. Ostatni wokalista Krzysztof Cugowski nie wziął udziału w reaktywacji, do której doszło w 2019 r. Z kolei Romuald Lipko, lider i główny twórca materiału grupy, zmarł 6 lutego 2020 r. z powodu choroby nowotworowej.

Po raz pierwszy nazwa legendarnej formacji pojawiła się w 1969 r. - początkowo w angielskiej wersji Prompter's Box, która szybko została spolszczona. To wówczas swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał (wówczas uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie) Krzysztof Cugowski.

Krzysztof Cugowski i pierwsza Budka Suflera. "Głowy pełne marzeń"

"Dokąd zmierzają Ci młodzieńcy? Jest rok 1969. W mieszkaniu przy ul. Grażyny 20 w Lublinie właśnie powstała pierwsza Budka Suflera. Poważny zespół musi mieć zdjęcia. Dlatego grupa wybrała się na sesję fotograficzną w zimowej scenerii. Jej założyciele: Krzysztof Cugowski, Janusz Pędzisz i Krzysztof Brozi mają głowy pełne marzeń, ale z drugiej strony chcą tylko pograć, nie planują świetlanej przyszłości" - czytamy na profilu wokalisty, który pokazał właśnie zdjęcie z tamtej sesji.

"Co wydarzy się dalej? Będziemy Wam w tym roku o tym opowiadać i to nie raz. Przed nami ciekawy rok, pełen wspomnień, ale również nowości, wydarzeń i muzycznego świętowania" - zapowiada Krzysztof Cugowski, zapraszając na trasę "55 lat na scenie".



U boku Cugowskiego pierwszy skład Budki tworzyli wspomniani Janusz Pędzisz (bas), Krzysztof Brozi (gitara) i zmarły w 2010 r. Jacek Grün (perkusja). Ten ostatni później został dziennikarzem (pisał m.in. dla "Wprost", "NIE" i tygodnika "Fakty i Mity"). Z kolei zmarły w 1996 r. Krzysztof Brozi był profesorem filozofii i antropologii kulturowej, wykładowcą UMCS w Lublinie i uniwersytetów amerykańskich.



Na początku 1970 r. dołączył do nich grający na instrumentach klawiszowych Witold Odorowicz. Ten skład nagrał kilka utworów, z których zachował się tylko jeden - "Blues George'a Maxwella". Po latach Krzysztof Cugowski przypomniał go na składankowej płycie "50/70 Moje najważniejsze" (2020).



Pierwsza wersja Budki Suflera rozpadła się jesienią 1970 r., a wokalista dołączył do grupy dowodzonej przez Romualda Lipkę - Stowarzyszenie Cnót Wszelakich. Po krótkim czasie ten zespół zmienił nazwę na Budka Suflera, a kariera na dobre rozpoczęła się w 1974 r. (i to do tej daty nawiązuje reaktywowana w 2019 r. formacja).



"Patrząc z perspektywy czasu uważam, że powinniśmy skończyć dziesięć lat wcześniej, bo przez ten ostatni czas nie wydarzyło się w historii zespołu nic istotnego. To już było tylko odcinanie kuponów, a tego nie lubię robić" - opowiadał wokalista w rozmowie z PAP Life.



Krzysztof Cugowski od 2017 r. występuje z Zespołem Mistrzów, który tworzą gitarzysta Jacek Królik (m.in. eks-Brathanki, Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Chłopcy z Placu Broni), ceniony kontrabasista jazzowy Robert Kubiszyn, grający na klawiszach Tomasz Kałwak (m.in. Bracia, Dorota Miśkiewicz) i perkusista Cezary Konrad (m.in. Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Włodek Pawlik Trio).

