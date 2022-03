Krzysztof Cugowski ma problemy ze zdrowiem. "Jestem bezradny"

Krzysztof Cugowski to niewątpliwie legenda polskiej sceny, znana przede wszystkim z zespołu Budka Suflera. Oprócz muzyki realizuje się również w innych projektach.

W tym roku został nowym jurorem show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "To, co mnie czeka, jest dla mnie wielką zagadką i nie ukrywam, że bardzo się tego obawiam, ale biorąc pod uwagę to, że mam dosyć duże doświadczenie ogólne, to myślę, że jakoś sobie dam radę" - mówi wokalista przed programem.

Niestety Cugowski w drugim odcinku nie pojawił się przy stole jurorskim. Wszystko przez problemy ze zdrowiem, o których opowiedział w programie "Niech Gadają" na antenie Kanału Sportowego. Okazuje się, że muzyk zapomina tekstów największych przebojów.

"Ja te piosenki śpiewam na wszystkich koncertach, ale mam tak straszne problemy z pamięcią do tekstów... Muszę usłyszeć muzykę. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy coś mi przerwie. Wtedy jestem bezradny" - wyjaśnił.

"Mam w zespole człowieka, mówię o Jacku Króliku, który nie dość, że jest absolutnie fenomenalnym muzykiem, to jeszcze na przykład zna wszystkie piosenki świata. Mówisz mu tytuł i on gra. Żeby było śmieszniej, to on jeszcze zna teksty do tych piosenek. Parokrotnie już mi podpowiadał na scenie" - dodał.

Pojawiły się podejrzenia, że jego problemy związane są z tzw. mgłą covidową, czyli zaburzeniem neurologicznym występującym po przejściu zakażenia koronawirusem. Pisała o tym m.in. Maja Bohosiewicz. "Mgła covidowa! Powiem szczerze, że pan COVID ukradł mi z głowy sporo słów. Trochę jak babybrain podczas ciąży, który dwa razy fatalnie przechodziłam - miałam poczucie, jakby ktoś wykasował podstawowe zwroty z mojego słownika" - tłumaczyła.