Krzysztof Cugowski komentuje powrót Budki Suflera. Kto nowym wokalistą grupy?

Legendarna Budka Suflera powraca na estradę z serią koncertów. W zespole zabraknie jednak wokalisty Krzysztofa Cugowskiego. "Mam swój zespół, nagrałem z nim płytę - cóż mogę dodać?" - wyjaśnia w rozmowie z PAP Life były frontman zespołu. Grupa swoją jesienną trasę zatytułowała "45 lat! Powrót do korzeni".

"Nie widzę powodu, żeby znowu grać z dawnymi kolegami" - mówi PAP Life Krzysztof Cugowski, przypominając, że zespół zakończył działalność w 2014 roku. "Mam swoje plany i swoje projekty muzyczne - tyle" - dodaje były frontman Budki.

Cugowskiego ma zastąpić w zespole Robert Żarczyński, który na co dzień pracuje jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Ciosańcu w Lubuskiem. Jednak zna utwory Budki Suflera, bo wcześniej występował w cover bandzie Budka Band, wykonującym piosenki z repertuaru zespołu.

W ramach trasy koncertowej "45 lat! Powrót do korzeni" zespół zagra siedem koncertów, w trakcie których będzie można usłyszeć największe przeboje zespołu, przy których dorastały kolejne pokolenia fanów. Grupa wystąpi w największych halach w Polsce, w tym w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie oraz w Katowicach.

Nie zabraknie także gości specjalnych, przez lata związanych z Budką Suflera: Izabela Trojanowska zaśpiewa doskonale wszystkim znane m.in. "Wszystko czego dziś chcę" i "Tyle samo prawd ile kłamstw", a Urszula - "Dmuchawce, latawce, wiatr" i "Luz blues w niebie same dziury".

Oprócz Żarczyńskiego nowym twarzami zespołu będą gitarzyści - Darek Bafeltowski i Piotr Bogutyn. Ze starego składu Budki zagrają Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski i Mieczysław Jurecki.

Początek oficjalnej profesjonalnej kariery Budki Suflera to rok 1974 i "Sen o dolinie". W swym repertuarze zespół ma ponad 200 utworów, z których kilkadziesiąt miesiącami plasowało się na topie list przebojów. Według muzyków grupy, te naj... naj... to - w kolejności chronologicznej: "Cień wielkiej góry", "Jest taki samotny dom", "Memu miastu na do widzenia", "Noc nad Norwidem", "I tylko gwiazda - blask jej znikomy", "Za ostatni grosz", "Cisza jak ta", "Jolka, Jolka pamiętasz...", "Cały mój zgiełk", "Takie tango", "Twoje radio", "Bal wszystkich świętych" i "Piąty bieg".

"Uznaliśmy, że fajnie będzie zejść ze sceny teraz, kiedy nie wygląda się na niej zabawnie, z podniesioną głową" - mówił w 2014 roku PAP Life muzyk i menedżer Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. "To nasza wspólna decyzja - Krzyśka (Cugowskiego), Romka (Lipki) i moja: z końcem tego roku kończymy karierę" - zapowiadał Zeliszewski. Na pytanie, skąd taka nagła decyzja, Zeliszewski odpowiadał: "Nagła? Od paru lat o tym rozmawiamy, choć nie są to łatwe decyzje".



Przystanek Woodstock 2014: Budka Suflera świętuje 40-lecie - Kostrzyn nad Odrą, 31 lipca 2014 r. 1 6 fot. Piotr Barbachowski Autor zdjęcia: Źródło: WOŚP 6