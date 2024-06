Krystian Ochman ( posłuchaj! ) urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta (sprawdź!), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go zresztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku.

Krystian Ochman i Wiesław Ochman razem

"Dostrzegł we mnie potencjał" - stwierdził Krystian Ochman w "Dzień dobry TVN", mówiąc o swoim dziadku.

Z kolei Wiesław Ochman dodał, że jest pod wrażeniem możliwości wnuka, jednak jest w stanie udzielić mu cennych porad.

Zdjęcie Wiesław Ochman jest cenionym tenorem / Aliaksandr Valodzin / East News

Krystian Ochman zdradził, że nieraz śpiewali razem.

"Kolejna płyta, którą wypuszczam w listopadzie, to mamy plan, że nagramy coś razem, coś bardziej klasycznego" - ujawnił reprezentant Polski na Eurowizji 2022.

Zapowiedzią wspomnianego trzeciego albumu jest wypuszczony w Dzień Matki utwór "Mamo". Singel powstał we współpracy z producentem, Juliuszem Kamilem, z którym Ochman stworzył już "Prometeusza" i "Sexy Lady". Okładką utworu jest zdjęcie z prywatnego albumu piosenkarza. Czarno-biała fotografia przedstawia małego Krystiana i jego mamę, Dorotę na plaży, gdy ta trzymając go na rękach, patrzy mu w oczy.

Dotychczasowy dorobek płytowy to "Ochman" i "Testament".