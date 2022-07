Przypomnijmy, że zwycięzca "The Voice of Poland", Krystian Ochman, w tym roku był reprezentantem Polski na Eurowizji z piosenką "River" ( posłuchaj! ).

Polak podczas konkursu w Turynie przeszedł do finału, gdzie zajął ostatecznie 12. miejsce z wynikiem 151 punktów.

"Nie zatrzymujemy się tu, lecimy do przodu. To nie jest koniec, mamy jeszcze dużo do roboty. To był dopiero kolejny krok. Trzymajcie się, całuję, widzimy się niedługo!" - skomentował na gorąco po finałowym występie.

Krystian Ochman w mrocznym teledysku. Zobacz "Bittersweet"

W ostatnim czasie wokalista z powodu choroby musiał odwołać kilka zaplanowanych koncertów. Z anginą trafił nawet na kilka dni do szpitala.

Wówczas zapowiedział, że już wkrótce będzie można usłyszeć jego nowe piosenki. Pierwszą z nich jest właśnie wypuszczony utwór "Bittersweet", w którym towarzyszy mu raper Opał. Za produkcję nagrania odpowiada @atutowy, który już wcześniej pomagał Ochmanowi.



Za teledysk odpowiada Adrian Kawa (Distort Media). Mroczne wideo powstało we wnętrzach Willi Fitznera w Siemianowicach na Śląsku.



Jak zaczynał Krystian Ochman?

Krystian Ochman urodził się 19 lipca 1999 r. w Melrose, a wychował w Potomac w stanie Maryland niedaleko Waszyngtonu. Spędził tam większość życia, jednak rodzina o polskich korzeniach nie pozwoliła zapomnieć o historii, z której się wywodzi. Jego rodzice - Dorota i Maciej Ochmanowie (grał na klawiszach w zespole Róże Europy) - wyjechali do Ameryki, by tam pracować i studiować, a ostatecznie osiedlili się tam na stałe.

Dziadkiem Krystiana jest z kolei słynny polski tenor - Wiesław Ochman. To właśnie wybitny artysta (sprawdź!), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, był inspiracją dla młodego Krystiana. Do śpiewania zachęcał go zresztą sam sławny dziadek. Za jego sprawą początkujący wokalista zdecydował się na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wcześniej uczęszczał do Thomas S. Wootton High School w miejscowości Rockville.

Wiesław Ochman zapraszał też swojego wnuka do wspólnych występów. Krystian śpiewał m.in. na jego koncertach charytatywnych oraz na Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu, który odbył się w październiku 2019 roku.

W listopadzie 2021 r. Krystian wypuścił swój debiutancki album zatytułowany po prostu "Ochman". Wydawnictwo pokryło się złotem za sprzedaż ponad 15 tys. egzemplarzy. Z tej płyty pochodzą przeboje "Światłocienie", "Wielkie tytuły", "Wspomnienie", "Prometeusz", "Ten sam ja" i "Złodzieje wyobraźni". Na koncie ma też dwie nominacje do Fryderyków 2022.

