Krystian Ochman trafił do szpitala. Przekazał nowe informacje

Początkowo nic nie zwiastowało, ze stan Krystiana Ochmana będzie aż tak poważny. Wokalista odwołał jeden z koncertów pod koniec czerwca. Okazało się jednak, że tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizję trafił do szpitala. Przyczyną była angina.

W mediach społecznościowych Ochman podziękował fanom za troskę i okazywane mu słowa wsparcia.

"Już jest w porządku. Będę z powrotem w super formie już wkrótce, gotowy do pracy. Nowa muzyka pojawi się już niedługo, więc bądźcie gotowi" - zapowiedział Krystian.

Najbliższe koncerty zostały przeniesione na późniejsze terminy. 9 lipca wokalista zaśpiewa w Suchej Beskidzkiej, a 27 lipca - w Warszawie. Występy w Poznaniu i Krakowie odbędą się odpowiednio 2 i 29 października.

"Już nie mogę doczekać się powrotu do was. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia" - przekazał Ochman.



Przypomnijmy, że Krystian Ochman finale Eurowizji w Turynie 12. miejsce z piosenką "River".