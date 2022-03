Krasnoludy z Wild Rose na wojennym froncie (nowa płyta "Warfront")

"Warfront", nowy materiał kwintetu z toskańskiej Pizy, będzie mieć swą premierę 10 czerwca nakładem Napalm Records. Na tę okoliczność austriacka wytwórnia szykuje edycję CD w digipacku, trzy wersje winylowe, odsłonę cyfrową oraz limitowany drewniany boks z dwiema płytami CD.

Dodajmy, że krotochwilny Wind Rose z miasta Krzywej Wieży specjalizuje się w tematyce rodem z literatury i gier z gatunku fantasy, ze szczególnym uwzględnieniem... krasnoludów. Dość powiedzieć, że ich teledysk do przeróbki "Diggy Diggy Hole" Yogscast, krasnoludzkiego hymnu ku chwale komputerowej gry Minecraft sprzed dwóch lat, ma już w sieci ponad 30 milionów odsłon!

Reklama

Album "Warfront" promuje inspirowany grą Warhammer wideoklip do singla "Gates Of Ekrund", w który muzycy Wind Rose, a jakże!, znów wcielają się w role krasnoludów.

Teledysk "Gates Of Ekrund" Wind Rose możecie zobaczyć poniżej:

Clip Gates Of Ekrund

Oto program albumu "Warfront":

1. "Of War And Sorrow"

2. "Army Of Stone"

3. "Tales Of War"

4. "Fellows Of The Hammer"

5. "Together We Rise"

6. "Gates Of Ekrund"

7. "One Last Day"

8. "The Battle Of The Five Armies"

9. "I Am The Mountain"

10. "Tomorrow Has Come".