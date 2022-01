Mostaccioli, bo tak wabi się kotka, została znaleziona przez jej obecną opiekunkę, Natalie, 30 sierpnia 2020 roku w ogrodzie. W Kalabrii. Jak podają serwisy Daily Mail i Bored Panda - kotka miała jeszcze trójkę braci z tego samego miotu, jednak tylko ona wyróżniała się owym śladem na pyszczku w kształcie wąsów Freddiego.

Instagram Post

Kobieta przygarnęła wszystkie kocięta z zamiarem przekazania ich do adopcji. Ostatecznie trójka braci Mostaccioli szybko znalazła nowe domy, ale ona sama pozostała u Natalie. Obecnie Mostaccioli ma "przyrodnią siostrę", kotkę Izanami, a Natalie dokumentuje ich życie na profilu instagramowym: izanami.and.mostaccioli.

Reklama

Instagram Post

Jak twierdzi Natalie, początkowo wąsy nie rzucały się w oczy, ale teraz urosły do imponującego kształtu i stały się tematem komentarzy typu: "Tak wyglądałby Freddie Mercury, gdyby był kotem".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o swojej fascynacji Queen INTERIA.PL

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 roku. Jest uznawany za jednego z najwybtniejszych wokalistów w historii muzyki. Do jego przebojów należały m.in. stadionowy klasyk "We Are The Champions" czy ponadczasowe "Don't Stop Me Now". Przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc wywołane AIDS.