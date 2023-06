Körgull the Exterminator: Album "Built To Kill" gotowy. Kiedy premiera?

Pierwszy od trzech lat album speed / black / thrashowego kwintetu z Katalonii, wyda Xtreem Music. Wytwórnia z Madrytu szykuje wersję CD oraz edycję cyfrową. Materiał trafi do sprzedaży 1 sierpnia.

"Płyta posiada typowe brzmienie Körgull the Exterminator, łączące wpływy Desaster, Darkthrone, Venom, Bathory, Sodom, Motörhead czy Voivod, bez lęku w żaglowaniu muzycznymi stylami, których dźwięk jest pradawny i agresywny, od punka i heavy metalu po black i death metal, a nawet plugawy rock and roll" - czytamy o "Built To Kill".



Z premierowym utworem "In The Darkest Of Times" Körgull the Exterminator możecie się zapoznać poniżej:

Wideo KÖRGULL THE EXTERMINATOR - In the Darkest of Times [2023]

Körgull the Exterminator - szczegóły płyty "Built To Kill" (tracklista):

1. "The Devil's Sea"

2. "Existential Risk"

3. "The Nine Circles Of Hell"

4. "Built To Kill"

5. "In The Darkest Of Times"

6. "Exterminator"

7. "Night Of The Devil"

8. "Death To Human Race"

9. "Ritual Suicide"

10. "Count Estruch".