Konkurs Chopinowski 2021: Kim jest Bruce (Xiaoyu) Liu?

Koncerty laureatów odbędą się w czwartek w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, a w piątek i sobotę w Filharmonii Narodowej.



Podczas czwartkowego koncertu odbędzie się gala wręczenia nagród laureatom konkursu.



Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener poinformował PAP, że podczas czwartkowego koncertu wystąpią wszyscy laureaci nagród z krótkimi recitalami, a zwycięzca Bruce Liu wykona Koncert Fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki.



W wydarzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Podczas uroczystości Prezydent RP wręczy Złoty Medal laureatowi I Nagrody.

Wideo