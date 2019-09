Konkhra z nową płytą "Alpha And The Omega"

Duńska Konkhra szykuje się do premiery nowego albumu.

Konkhra przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Alpha And The Omega", pierwsza od 10 lat płyta deathmetalowej formacji z Kopenhagi, trafi do sprzedaży nakładem holenderskiej Hammerheart Records, z którą Duńczycy podpisali stosowne dokumenty już pod koniec 2016 roku.



Reklama

Następcę albumu "Nothing Is Sacred" z 2009 roku promują dwa single: "Babylon" i "Thoth".



Przypomnijmy, że powstała w 1990 roku Konkhra zaczynała od grind / death metalu, by z czasem zająć się ekstremalną odmianą death'n'rolla.

W latach 90. Konkhra była jedną z najlepiej rozpoznawalnych, deathmetalowych grup z Danii. Zwieńczeniem dobrej passy był album "Weed Out The Week", na którym zagrali Chris Kantos, perkusista Machine Head, oraz słynny amerykański gitarzysta James Murphy (m.in. Death, Obituary, Testament).



Longplay "Alpha And The Omega" będzie mieć swą premierę 18 października.



Singlowego numeru "Babylon" Konkhry możecie posłuchać poniżej:



Wideo Konkhra - Babylon

Oto program albumu "Alpha And The Omega":

1. "Alpha And The Omega"

2. "Thoth"

3. "Divine Wind"

4. "Babylon"

5. "Bow To Moloch"

6. "Blood Reign"

7. "Floodgates"

8. "Sandblasted"

9. "Misled"

10. "By Instinct Be Driven"

11. "Darkest Millenium"

12. "I Am Ra".