Koncert z okazji 25-lecia Fundacji Polsat. Michał Szpak, Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski i inni [PROGRAM, RELACJA]

Koncert z okazji 25-lecia Fundacji Polsat zadedykowany jest rodzicom, którzy z poświęceniem zajmują się swoimi chorymi dziećmi i z całych sił walczą o ich zdrowie i życie.

Koncert "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci" - kto pojawił się na scenie?

"Co roku organizujemy wyjątkowe koncerty, na których bawią się całe rodziny, przy piosenkach artystów, kochanych przez dzieci i przez rodziców" - mówi dyrektor programowa Polsatu Nina Terentiew. Artyści jak co roku wykonują popularne piosenki dla dzieci i własne przeboje.

"Te koncerty to już nasza tradycja. Radość na twarzy dzieci jest dla nas najważniejsza, nie tylko gdy powracają do zdrowia, ale także, a może przede wszystkim, na co dzień gdy mogą bawić się, spędzać czas z rówieśnikami i rodzicami, chociażby podczas takich wyjątkowych koncertów" - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Wydarzenie prowadzą w duecie Krzysztof Ibisz i popularny aktor młodego pokolenia Adam Zdrójkowski. Koncert rozpoczęła Cleo z piosenkami "Za krokiem krok" i "Łowcy gwiazd". Następnie na scenie pojawili się prowadzący. Jak podkreślił Krzysztof Ibisz, Fundacja Polsat wsparła już 40 tys. młodych pacjentów, przeznaczając na pomoc 262 mln złotych.



Jako kolejna wystąpiła Viki Gabor. Zaśpiewała przebój "Superhero", który zapewnił jej zwycięstwo podczas Eurowizji Junior 2019. Chór Sound'n'Grace wykonał utwór "Lubię jeść banany". Dla rybnickiej publiczności zagrał również pochodzący z Rybnika Grubson. Można było usłyszeć piosenki "Bez końca" (z animowanego filmu Disney'a "Trolle") oraz kultowy przebój "Na szczycie".



Fundacja Polsat powstała, by dofinansowywać leczenie i rehabilitację dzieci. Instytucja ta remontuje także oddziały dziecięce i kupuje nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała ponad 262 miliony złotych.