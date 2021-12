Koncert z okazji 25-lecia Fundacji Polsat. Arka Noego: Wszystkie dzieci nasze są

W tym roku 6 grudnia to wyjątkowy dzień dla Fundacji. Tego wieczoru widzowie będą mogli zobaczyć wyjątkowy jubileuszowy koncert "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci".

Transmisja od godziny 20:00 w Polsacie. Koncert poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź koncertu "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci" Polsat

Na scenie wystąpią m.in. Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Viki Gabor, Krzysztof Zalewski, Małgorzata Walewska, Paweł Domagała, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny i Michał Bajor. Nie zabraknie rodzinnych duetów (Patrycja i Grzegorz Markowscy, Krzysztof i Chris Cugowscy), a także zespołu Arka Noego.



W 1996 roku muzycy znani z czołówki polskiego rocka - m.in. Robert "Litza" Friedrich (Acid Drinkers, Kazik Na Żywo, Flapjack), Tomasz Budzyński (Armia) i Darek "Maleo" Malejonek (Maleo Reggae Rockers, Izrael, Houk) powołali do życia zespół 2Tm2,3 ( sprawdź! ) wykonujący muzykę do tekstów z Biblii. Członkowie formacji w tamtym czasie przeżyli religijne nawrócenie i takim przekazem chcieli podzielić się ze słuchaczami.



Wkrótce - pierwotnie na potrzeby telewizyjnego programu "Ziarno" - powstała też dziecięca grupa Arka Noego, w składzie której występowały m.in. dzieci Litzy i zaprzyjaźnionych muzyków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Litza (Luxtorpeda): Polacy nigdy nie chodzili na czworakach INTERIA.PL

W pierwszym składzie Arki znalazły się m.in. dzieci Litzy (Maria, Viki i Róża Friedrich), Darka Malejonka (Kasia i Ola Malejonek) i Ślimaka, perkusisty Acid Drinkers, prywatnie szwagra Litzy (Halszka i Malwina Starosta).

Debiutancka płyta Arki z piosenkami autorstwa Litzy - "A Gu Gu" - okazał się wielkim sukcesem (5 mln sprzedanych egzemplarzy). Z tego albumu pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Tato (nie boję się gdy ciemno jest)" ( posłuchaj! ), "A gu gu", "Święty święty uśmiechnięty" ( posłuchaj! ) i "Sieje je".

Clip Arka Noego Sieje je

Zespół zgarnął trzy Fryderyki w 2000 r. - grupa roku, fonograficzny debiut roku i album roku - pop ("A Gu Gu"), a Litza został kompozytorem roku.

Clip Arka Noego A gu gu

Przez 20 lat działalności przez zespół przewinęła się ponad setka dzieci. Dorobek formacji obejmuje kilkanaście płyt - pod koniec listopada grupa wypuściła album "Nowe kolędy".

Wideo ARKA NOEGO ZAPOWIEDŹ PŁYTY "NOWE KOLĘDY"

Tym razem na płycie śpiewają dzieci, tych dzieci z pierwszego składu Arki Noego i zaproszeni goście. Za aranżacje muzyczne odpowiada Robert Friedrich i dwóch multiinstrumentalistów, Marcin Pospieszalski i Tomasz Drozdek. W zestawie znalazły się najbardziej znane i najczęściej śpiewane kolędy w Polsce oraz niespodzianki i pastorałki.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka Noego Santo subito

W obecnym składzie Arki Litzie towarzyszą m.in. jego koledzy z czadowej Luxtorpedy (gitarzysta Robert "Drężek" Drężmak, basista Krzysztof "Kmieta" Kmiecik i perkusista Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak), członkowie muzykalnego klanu Pospieszalskich (Marcin i Mateusz), grająca obecnie na gitarze Maria Friedrich (najstarsza córka Litzy) oraz 12 do 15 dzieci - głównie pociechy członków zespołu 2Tm2,3 i ich przyjaciele.

Instagram Wideo (IGTV)

Litza z żoną Dobrochną (ślub wzięli w 1988 r.) ma siedmioro dzieci - Marię (ur. 1989), Viktorię (1991), Różę (1993), Franciszkę (1997), Bruna (2000), Henia (2002) i Urbana (2005). Małżeństwo straciło także dwójkę dzieci podczas ciąży - o poronieniach opowiada utwór "44 dni" Luxtorpedy.

Wielodzietną rodzinę założyła także Maria, która ma szóstkę dzieci. Litza w sumie jest dziadkiem 11 wnucząt.



Clip Arka Noego W STRONĘ GWIAZD

