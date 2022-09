"Gramy dla wolności i nadziei na lepsze jutro" - zapowiadała TVP przed wydarzeniem "Wierzę w lepszy świat". "Wszyscy wierzymy w lepszy świat, bo bez tej wiary trudno by było nam żyć" - mówił prowadzący Grzegorz Miśtal, aktor, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

"Wolność wymaga od nas nieustannej troski, a czasem poświęceń" - dodał, mówiąc nie tylko o rocznicy sowieckiej agresji, ale także nawiązał do otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną, który przez dostęp do Bałtyku ma nam zapewnić wolność. Na scenie w Elblągu pojawili się m.in. Piotr Cugowski, Kasia Moś, Janusz Radek, Natalia Sikora, Kasia Cerekwicka i Marek Piekarczyk.

W trakcie koncertu i po wydarzeniu internauci skarżyli się jednak, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie każdy mógł podejść pod scenę. Publikowali też nagrania, pokazujące, że teren koncertu ogrodzony jest czarnymi plandekami, które zasłaniały widok na to, co dzieje się na scenie.

Telewizja odniosła się do oskarżeń w komunikacie dla Onetu. "W trosce o bezpieczeństwo zastosowano się do przepisów obowiązujących przy organizacji wydarzeń kulturalnych, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia limitu zgromadzonych osób. Koncert ten był przede wszystkim audycją telewizyjną, a nie imprezą plenerową, został zarejestrowany i wyemitowany na antenach TVP. Wszystkich zainteresowanych koncertem zapraszamy do śledzenia naszej oferty programowej, ponieważ koncert zostanie wkrótce powtórnie wyemitowany"

Zamieszanie z koncertem na otwarcie Mierzei Wiślanej

Po odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska, jedną z pierwszych decyzji nowego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza było wykreślenie gwiazd disco polo z listy gości koncertu. Serwis Wirtualne Media podał, że na liście wówczas zostali m.in. Jan Pietrzak i Ryszard Makowski. "Prezes stwierdził, że to są zbyt słabi artyści, by 'uciągnąć' koncert, a w takim razie jego organizacja nie ma sensu" - mogliśmy przeczytać.

To wtedy pojawiła się informacja, że zaplanowanego pierwotnie na 17 września wydarzenia nie będzie. Ostatecznie TVP oficjalnie ogłosiła, że koncert jednak się odbędzie.