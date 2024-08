Fani The Weeknd mają powody do radości! Już we wrześniu odbędzie się wyjątkowy koncert artysty w Sao Paulo, który będzie transmitowany na żywo na jego oficjalnym kanale YouTube. To doskonała okazja dla tych, którzy nie mogą być obecni na miejscu, by poczuć atmosferę tego niezwykłego wydarzenia.

The Weeknd jako Ambasador Dobrej Woli

The Weeknd, pełniący rolę Ambasadora Dobrej Woli w ramach Światowego Programu Żywnościowego ONZ, po raz kolejny pokazuje swoje zaangażowanie w sprawy humanitarne. Zapowiedział, że 1 dolar z każdego sprzedanego biletu na koncert zostanie przekazany na rzecz Funduszu Humanitarnego XO. To piękny gest, który łączy muzykę z realną pomocą potrzebującym.

"Cieszę się, że będziemy transmitować ten koncert na żywo, by ludzie na całym świecie mogli być częścią tego wyjątkowego wieczoru" - powiedział The Weeknd. To dowód na to, że muzyka może łączyć ludzi ponad granicami i odległościami.

Koncert The Weeknd na YouTube

Koncert odbędzie się 7 września na stadionie Estádio MorumBIS w Sao Paulo. Dla polskich fanów oznacza to wczesną pobudkę, gdyż wydarzenie rozpocznie się około godziny 2:00 czasu polskiego.

To nie pierwsza wizyta The Weeknd w Brazylii. Artysta występował tam już dziewięć miesięcy temu, dając dwa koncerty, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Teraz wraca, by ponownie dostarczyć fanom niezapomnianych wrażeń muzycznych.

"Chciałbym przyjechać wszędzie"

W komunikacie prasowym The Weeknd podkreślił, jak ważne jest dla niego łączenie się z fanami na całym świecie.

"Chciałbym przyjechać do każdego miasta i miasteczka na ziemi, dlatego takie chwile jak ta dają nam szansę na połączenie się i dzielenie się tą energią, bez względu na to, gdzie się znajdujesz".

Oprócz wsparcia Funduszu Humanitarnego XO, The Weeknd przeznaczy również 10% dochodu ze sprzedaży gadżetów podczas koncertu i online na rzecz organizacji Brazilian Soul Fund. Organizacja ta pomaga mieszkańcom Brazylii, którzy ucierpieli w wyniku klęsk żywiołowych. To kolejny dowód na to, że artysta nie tylko tworzy wspaniałą muzykę, ale także aktywnie angażuje się w pomoc potrzebującym.

Koncert The Weeknd w Sao Paulo zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie, które połączy fanów z całego świata. Dzięki transmisji na żywo, każdy będzie mógł poczuć magię tego wieczoru i jednocześnie wesprzeć ważne cele humanitarne. Nie przegapcie tej okazji!

