Koncert dla Niepodległej zostanie pokazany przez TVP, TVN i Polsat. Znamy szczegóły

W sobotę 10 listopada na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się specjalny Koncert dla Niepodległej. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości na scenie pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Paweł Kukiz, Ewa Farna, Marek Piekarczyk, Krzysztof Cugowski, Kamil Bednarek, Natalia Nykiel i Natalia Szroeder.

Maryla Rodowicz i Paweł Kukiz w 2001 r. /Piotr Fotek / Reporter

Koncert dla Niepodległej będzie transmitowany przez TVP1 o godz. 20.15, a o godz. 21.45 retransmitowany na antenach - TVN i Polsat - poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie wiceminister kultury Jarosław Sellin. To wydarzenie bez precedensu - ocenił. We wtorek (6 listopada) na stadionie PGE Narodowym odbyło się spotkanie prasowe na temat najważniejszych wydarzeń obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w nim, oprócz wiceministra kultury, dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski, reżyser koncert Bolesław Pawica oraz drugi reżyser koncertu i współautor scenariusza Mariusz Cieślik.



Sellin poinformował, że koncert na stadionie zainicjuje centralne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncertu wysłucha ponad 40 tys. osób na stadionie oraz, jak mówił, Sellin - "miliony Polaków śledzących to wydarzenie w środkach masowego przekazu".



"Wszyscy Polacy będą mogli obejrzeć transmisję koncertu w trzech najważniejszych telewizjach w Polsce. To jest rzecz bez precedensu, były różne wydarzenia o charakterze powiedzmy religijnym albo sportowym, kiedy się zdarzało, że wszystkie trzy wielkie telewizje transmitowały to samo wydarzenie, ale wydarzenia kulturalnego jeszcze takiego nie było, żeby wszystkie trzy telewizje najważniejsze w Polsce się zdecydowały na taką transmisję" - podkreślił Sellin.



Poinformował, że na TVP1, TVP Polonia będzie transmitowało koncert o godz. 20.15, a na dwóch stacjach komercyjnych - TVN i Polsat koncert będzie retransmitowany od godz. 21.45. Zaznaczył, że retransmisje zaczną się jeszcze przed zakończeniem koncertu. Koncertu będą mogli także posłuchać słuchacze Programu 1 Polskiego Radia i Radio Plus.



Ocenił, że to będzie "niezwykłe widowisko słowno-muzyczne; będzie to taka koncertowa podróż przez ostatnie 100 lat historii Polski".



Transmisja TV koncert rozpocznie się o godz. 20.15, po orędziu prezydenta Andrzeja Dudy, ale już od 19.30 widzów rozgrzewał będzie zespół Maleo Reggae Rockers, który zachęci do wspólnego śpiewania znanych i lubianych polskich utworów kojarzących się z okresem międzywojennym i ważnymi momentami polskiej historii.

Dyrektor Biura Programu "Niepodległa" przekazał dziennikarzom, że udział w koncercie potwierdzili prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Zaproszeni zostali także wszyscy byli prezydenci i premierzy, ale potwierdzenia są jeszcze zbierane.



W trakcie koncertu wykonanych zostanie 28 utworów w nowych aranżacjach. Łącznie na scenie wystąpi 30 artystów i osiem zespołów. "Od samego początku chcieliśmy, żeby to była opowieść o 100 latach polskiej historii w piosenkach; żeby nie trzeba było za wiele mówić, tylko to, co niezbędne, żeby za nas to powiedzieli artyści i muzyka, bo chyba nie ma bardziej uniwersalnego języka niż muzyka" - podkreślił Cieślik.



Wskazał, że w ostatnim czasie obserwowany jest "renesans" dawnej muzyki. "To też pokazuje, jak ważne te korzenie muzyczne są dla dzisiejszych młodych artystów" - dodał drugi reżyser koncertu.



W ocenie wiceministra kultury poczucie narodowej wspólnoty w dniu 11 listopada może zbudować akcja "Niepodległa do Hymnu". "Chcemy, żeby o godz. 12 nie tylko przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie oczywiście zbierze się elita państwowa i zaproszeni goście, ten hymn wybrzmiał, ale żeby on wybrzmiał w bardzo wielu miejscach w Polsce dokładnie o tej samej godz. Taką okazję mamy raz na 100 lat i chcemy z tej okazji skorzystać i zaproponować Polakom wspólne zaśpiewanie hymnu o godz. 12, 11 listopada" - powiedział.



Mazurek Dąbrowskiego wybrzmi w ponad 400 miejscach w Polsce i na świecie, m.in. w Rzeszowie, Malborku, Inowrocławiu, Darłowie, na Śnieżce, w Świdniku i Warszawie. "Będziemy wspólnie śpiewać wszystkie cztery zwrotki polskiego hymnu (...) Mazurek Dąbrowskiego zabrzmi od Bałtyku po Tatry" - podkreślił. "Wyjątkowo w południe hymn zostanie odegrany z Wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie" - dodał.



Wiceszef MKiDN poinformował, że hymn zostanie odegrany m.in w Programie 1. Polskiego Radia, na antenie RMF FM, Radia - ESKA, Plus, Vox FM i WAWA. "Mam nadzieję, że poczujemy dreszcz o godz. 12, 11 listopada" - zaznaczył.



Poinformował, że kolejnym wydarzeniem po zakończeniu uroczystości państwowych będzie Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. "Na tym festiwalu zaproponujemy uczestnikom dwie trasy tematyczne poświęcone 100-leciu odzyskania niepodległości, na każdej z nich znajdzie się kilka przystanków, miejsc, przy których warto się zatrzymać i przyłączyć do świętowania" - poinformował.



Koncert na PGE Narodowym rozpocznie Natalia Sikora piosenką "Widziałam ja orła na niebie" z repertuaru Teresy Haremzy. Piosenkarka, podobnie jak w wersji oryginalnej, wykona ją a cappella. Piosenka została nagrana 12 grudnia 1981 r., w przeddzień stanu wojennego, a jej słowa stały się symbolem nadziei dla walczących z komunistyczną władzą.

Jak informują organizatorzy, podczas koncertu nie zabraknie piosenek legionowych: "Białe róże", "Wojenko, Wojenko", "Szara Piechota", "Przybyli Ułani pod okienko" oraz "My pierwsza brygada", które przypomni Mała Armia Janosika. Następnie, jak podali organizatorzy, "z pól bitewnych przeniesiemy się na sale kinowe i dancingi II RP". Z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną publiczność zaśpiewa "Tylko we Lwowie". Ducha Hanki Ordonówny przywoła Aleksandra Kurzak piosenką "Miłość ci wszystko wybaczy", a część poświęconą dwudziestoleciu międzywojennemu zakończy Andrzej Lampert śpiewając nieśmiertelny przebój Mieczysława Fogga "Ta ostatnia niedziela".



W najczarniejsze chwile polskiej historii minionego wieku wprowadzi nas Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze", a wojenną poezję w wersji śpiewanej zaprezentują Natalia Nykiel i Misia Furtak. Jan Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne przeniosą nas do powstańczej Warszawy, śpiewając piosenki zagrzewające do walki mieszkańców stolicy 74 lata temu. Pod warszawskim niebem ponownie zabrzmi "Warszawianka", "Warszawskie dzieci", "Marsz Mokotowa", "Siekiera Motyka" oraz "Pałacyk Michla". Stanisława Celińska wzruszy nas niezapomnianym utworem Ludwika Starskiego "Warszawo ma".

Utwór do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i z muzyką Tadeusza Sygietyńskiego "Ukochany kraj", pamiętany zapewne przez starsze pokolenie z apeli i akademii szkolnych, wykonają wspólnie raper L.U.C., Rebel Babel Ensemble oraz kwartet Tulia. Ta, niewątpliwie nowatorska wersja utworu z roku 1953, nada mu współczesny kontekst.

Do lat 60. przeniesie publiczność tanecznie Maryla Rodowicz z towarzyszeniem chóru Sound'n'Grace. Królowa polskiej estrady zaśpiewa "Kulig", "O mnie się nie martw", "Dwudziestolatki" oraz "Tak bardzo się starałam". Nastrój zabawy podtrzymają Kamil Bednarek, Milo Kurtis i Dariusz Malejonek.

Ciemniejsze oblicze PRL-u przypomną Skubas, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Michał Kowalonek, Mateusz Ziółko, Natalia Szroeder i Kasia Moś. W wykonaniu Krystyny Prońko usłyszymy utwór barda Solidarności Jacka Kaczmarskiego "Mury", a Jan Pietrzak przypomni własną piosenkę - "Żeby Polska była Polską".

W dalszej części "Koncertu dla Niepodległej" publiczność usłyszy m.in. Adama Bałdycha, Krzysztofa i Wojciecha Cugowskich, Ewę Farnę, Igora Herbuta, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Pawła Kukiza, Marka Piekarczyka, Damiana Ukeje oraz zespół SBB.

10 listopada br. będzie miała swoją premierę piosenka napisana specjalnie na potrzeby "Koncertu dla Niepodległej". Legenda polskich scen i ekranów Stanisława Celińska wykona utwór pt. "Modlitwa". Organizatorzy koncertu podkreślają, że "będzie to wyjątkowy rodzaj przesłania na przyszłość".



Nowe aranżacje piosenek i pieśni przygotowali Grzegorz Urban (kierownik muzyczny Koncertu), Adam Sztaba, Jan Smoczyński, Maciej Muraszko, Łukasz Bzowski, Marcin Majerczyk, Rafał Stępień, Marcin Mirowski, Michał Grymuza i Miłosz Wośko oraz artyści występujący podczas koncertu.



Występy artystów uatrakcyjnią efekty specjalne oraz przygotowane na tę okazję inscenizacje, animacje i filmy. Koncert zakończy Hymn Państwowy w wykonaniu wszystkich zaproszonych artystów, chórów i orkiestry oraz widowni PGE Narodowego.