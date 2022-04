"Występowanie z niezwykle profesjonalnymi, mającymi piękne głosy, pięknie śpiewającymi artystami to dla mnie przyjemność. Dla mnie występowanie solo, to zupełnie inna sprawa. Trzeba się bardziej skupiać na tym, co się robi. Jednak moim zdaniem umożliwienie publiczności zaśpiewania części słów wraz z pięknymi głosami wykonawczyń jest również ekscytujące" - powiedział José Carreras w programie "Gość Wiadomości".

75-letni obecnie Hiszpan współtworzył zespół Trzej Tenorzy, razem z Placido Domingo i Luciano Pavarottim. Nieformalna grupa działała od 1990 r. do śmierci Pavarottiego w 2007.

Podczas nagranego wcześniej koncertu "Cud życia" (emisja w niedzielę o godz. 21:05) na scenie pojawiła się także Edyta Górniak, która zaśpiewała "Hallelujah", a także po raz kolejny wystąpiła w duecie z Carrerasem.

Przypomnijmy, że ich współpraca sięga 1997 roku, gdy razem wystąpili na charytatywnym koncercie w warszawskim Teatrze Wielkim. To właśnie ją słynny tenor wybrał po przesłuchaniu około 70 płyt różnych polskich wykonawców do wspólnego śpiewania. W dorobku mają duet "Hope for Us".



Podczas wydarzenia zaprezentowały się również m.in. reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2020 Ala Tracz oraz Marien ("Barka"), Teyanna, a także diva operowa Alicja Węgorzewska oraz ukraińska wokalistka Julija Belej-Iwaszkiw, które połączyły się w muzyczny zespół z José Carrerasem. Wokalistom towarzyszyli chór i orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W 2021 r. główną gwiazdą koncertu "Cud życia" był włoski tenor Andrea Bocelli, który pojawił się ze swoim synem Matteo Bocellim.