Kompozytor Les Reed nie żyje. Tom Jones żegna swojego przyjaciela

W wieku 83 lat zmarł brytyjski kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent Les Reed. Jego piosenki wykonywali m.in. Tom Jones ("Delilah"), Elvis Presley, Shirley Bassey, Petula Clark i Engelbert Humperdinck.

Les Reed odnosił największe sukcesy w latach 60. /David Redfern/Redferns /Getty Images

O śmierci Lesa Reeda poinformowała jego rodzina.

"Wiemy, że jego nazwisko zostanie zapamiętane za to, co zrobił dla muzyki i że już na zawsze będzie żył za sprawą swoich piosenek i kompozycji" - czytamy w komunikacie najbliższych kompozytora.

Reed zostawił córkę Donnę i wnuki: Alexa i Dom.

W 1959 r. Les Reed dołączył jako pianista do The John Barry Seven, którego liderem był John Barry, późniejszy współtwórca słynnego muzycznego motywu do filmów o przygodach Jamesa Bonda.

Na początku lat 60. Reed zaczął kompozytorską współpracę z Geoffem Stephensem, czego efektem były przeboje wykonywane przez m.in. The Fortunes, Lulu i Herman's Hermits.

W 1964 r. Les wraz z Gordonem Millsem, byłym muzykiem Viscounts i menedżerem Toma Jonesa, napisali piosenkę "It's Not Unusual", która dała Jonesowi jego pierwszy brytyjski numer 1. Reed był także aranżerem tego utworu oraz zagrał w nim na pianinie.

Wideo Tom Jones - "It's Not Unusual" on The Ed Sullivan Show

Kolejnym ponadczasowym hitem dla Jonesa była piosenka "Delilah", bez której do dziś nie sposób sobie wyobrazić koncertu tego walijskiego wokalisty.

Wideo Tom Jones - Delilah 1968 (1973) (HQ Audio)

"Les był cudownym mężczyzną, legendą w świecie kompozytorów, którego dziedzictwo będzie żyło w jego muzyce" - napisał Tom Jones na Instagramie, publikując ich wspólne zdjęcie sprzed lat.



W połowie lat 60. na brytyjskiej liście przebojów nie sposób było nie trafić na piosenkę, której współtwórcą nie był Les Reed. Muzyka jego autorstwa pojawiła się w takich filmach, jak m.in. "The Girl on a Motorcycle" (z Alainem Delonem i Marianne Faithfull), "One More Time", "George and Mildred", "Creepshow 2 - Opowieści z dreszczykiem" i "Parting Shots" (w obsadzie m.in. Chris Rea, John Cleese, Bob Hoskins, Ben Kingsley).

W 1998 r. Les Reed został oficerem orderu Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki.

Kompozytor był współautorem nagrania "Leeds! Leeds! Leeds!", znanego powszechnie jako "Marching On Together" - oficjalnego hymnu piłkarskiego klubu Leeds United.