Kombii przed Festiwalem w Opolu: Nie wyobrażamy sobie występu dla pustej widowni

Zespół Kombii podczas tegorocznego 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu premierowo zaprezentuje swój nowy utwór "Przetrwamy". Grzegorz Skawiński ma nadzieję, że widownia nie będzie pusta, ponieważ z powodu pandemii długo nie miał okazji zagrać koncertu z udziałem publiczności.

Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński stoją na czele grupy Kombii AKPA

Tłumaczy również, że piosenka "Przetrwamy" została stworzona, by pomóc uporać się z trudnymi chwilami w życiu. Do takich z pewnością należy również czas kwarantanny oraz izolacji, który przeżywa obecnie wielu Polaków.

Grzegorz Skawiński zaznacza, że okoliczności premiery będą wyjątkowe. Nowy utwór bierze bowiem udział w konkursie premier. To wywołuje niesamowite emocje i wzmaga ekscytację członków zespołu.

"Dla nas festiwal w Opolu jest świętem polskiej piosenki. Mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Jesteśmy podekscytowani, bo występujemy w koncercie premier i nasz nowy utwór 'Przetrwamy' staje do konkursu. Staje w szranki z dziewięcioma innymi piosenkami, więc będzie to szczególnie podniecające. Uważamy to za ogromną promocję naszej kapeli, bez względu na to, jaki będzie wynik zmagań" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Grzegorz Skawiński.

Wokalista nie wie jeszcze, jak będzie wyglądać organizacja wydarzenia. Przyznaje, że bardzo chciałby zagrać premierowy utwór przed widownią i poczuć emocje fanów. Jednakże zmieniające się obostrzenia sanitarne pozostawiają wiele wątpliwości. Cokolwiek zadecydują organizatorzy przedsięwzięcia, Grzegorz Skawiński wraz z grupą Kombii będą chcieli sprawić widzom przyjemność i dostarczyć im rozrywki, niezależnie od tego, czy ludzie będą uczestniczyć w wydarzeniu osobiście, czy poprzez transmisję telewizyjną.

"Cieszymy się, że będziemy mogli wystąpić na festiwalu. Mamy nadzieję, że będzie towarzyszyła nam publiczność, bo nie wyobrażamy sobie występu dla pustej widowni. Chcielibyśmy, żeby ludzie byli razem z nami" - tłumaczy.

Piosenka, którą podczas opolskich premier zaprezentuje zespół Kombii, ma wyjątkowe przesłanie. Muzycy chcą za pomocą pokrzepiającego tekstu wesprzeć osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Grzegorz Skawiński tłumaczy, że utwór można interpretować na wiele różnych sposobów w zależności od okoliczności i kontekstu.

"'Przetrwamy' to utwór o naszych czasach. Można go podciągnąć również pod historię pandemiczną, która się teraz dzieje. Znaczenie tekstu jest jednak dużo szersze, tyczy się każdego nieszczęścia ludzkiego i procesu wychodzenia z niego. To światełko w tunelu, które pojawia się, gdy jest trudno" - wyjaśnia wokalista.