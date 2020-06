Kombii i teledysk "Ochronię nas". Kiedy premiera nowej płyty?

Na wiosnę 2021 r. pojawi się nowy album grupy Kombii, która prezentuje teraz premierowy singel "Ochronię nas".

Grupa Kombii (na zdjęciu Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński) prezentuje nowy teledysk AKPA

"Uważam, że specyficzny nastrój i treść tej piosenki dobrze opisują klimat zagrożenia i tego co się obecnie dzieje wokół nas, jak bardzo ważna w tym czasie jest miłość, pokora wobec natury, przyrody oraz fakt, że wciąż bardzo dużo zależy od nas samych" - mówi o nowym utworze Grzegorz Skawiński.

Clip Kombii Ochronię nas

Reklama

Jeszcze przed premierą nowego albumu Kombii mają się pojawić kolejne piosenki zespołu.

Za muzykę do "Ochronię nas" odpowiada cała grupa w składzie: Grzegorz Skawiński (wokal, gitara), Waldemar Tkaczyk (bas), jego syn Adam Tkaczyk (perkusja) i Wojtek Horny (instrumenty klawiszowe). Współautorem kompozycji oraz producentem muzycznym jest Michał "Sir Mich" Kożuchowski, współpracownik Tedego ze Studia Wielkie JOŁ.

"'Ochronię nas' jest przede wszystkim piosenką o miłości do najbliższych, ale przez to i do wszystkiego co nas otacza" - podkreśla Waldemar Tkaczyk, który jest autorem tekstu.

Wideo Grzegorz Skawiński: Po 40 latach wciąż gramy dla pełnych sal (20m2 Łukasza/x-news)

Wideoklip do utworu przygotował Łukasz Kobylarz wg scenariusza zespołu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kombii Sen się spełni

Sprawdź tekst utworu "Sen się spełni" w serwisie Teksciory.pl!