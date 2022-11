Grzegorz Skawiński w tym roku zaskoczył udziałem w programie "Mask Singer". Fani jego twórczości mogą znów przetrzeć oczy ze zdumienia - tym razem gościnnie pojawił się w nowej wersji piosenki "Pokolenie", którą wykonują QMPLE. W klipie widzimy także innego członka zespołu, Waldemara Tkaczyka.

Kombii i QMPLE, czyli nowe "Pokolenie"

Lider Kombii stał się częścią dużego rapowego projektu, który od wielu miesięcy przygotowywali przedstawiciele jednej z największych wytwórni hiphopowych w Polsce. W "Pokolenie ale to QMPLE" obok lidera Kombii pojawiają się: Gibbs, Przyłu, Filipek, Bober, Szymi Szyms i Osaka.

Numer "Pokolenie to QMPLE" nagrany wspólnie z Grzegorzem Skawińskim to kolejny element projektu stworzonego przez QueQuality. Do utworu powstał teledysk. Zobacz klip!

Album "QMPLE" to efekt pracy różnych artystów QueQuality, zainspirowany ich spontanicznymi wyjazdami w najróżniejsze rejony świata. Razem z projektem otrzymaliśmy kilka niespodzianek, jak vlogi z zanzibarskiej podróży, czy "QNDLE" - bonusowy mixtape dla preorderowiczów.

Płyta "QMPLE" jest dostępna na wszystkich platformach streamingowych i zawiera 16 utworów, na których można usłyszeć Filipka, Gibbsa, Miszela, Przyłuca, Kabe, Bobera, Szymi Szymsa, Osakę i Opała. W dniu premiery wydawnictwo uzyskało status złotej płyty.

