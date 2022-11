"Wish", 9. album długogrający w dorobku The Cure, oryginalnie ukazał się 21 kwietnia 1992. Wydawnictwo okazało się najbardziej dochodowe w karierze grupy. Trafiło na 1. miejsce list sprzedaży w Wielkiej Brytanii i 2. pozycję analogicznego zestawienia w USA. Krążek otrzymał nominację do Grammy w kategorii Najlepszy album alternatywny. Promując płytę, The Cure zagrało swoją największą trasę koncertową - 111 występów w 21 krajach.



Aby uczcić premierę, Robert Smith pojawi się na Twitterze na specjalnym listening party prowadzonym przez Tima Burgessa (The Charlatans). Początek o północy z piątku na niedzielę.

Wersja 3CD zawiera 45 utworów, w tym 24 niewydane wcześniej oraz 4, które nie były wydane na CD i w wersji cyfrowej. CD1 to oryginalny album "Wish", z nowym remasterem wykonanym przez Roberta Smitha i Milesa Showella w Abbey Road Studios.

CD2 to 21 niewydane wcześniej demówki, w tym 4 demówki wokalne z 1990 oraz 17 demówek instrumentalnych z 1991, z czego 9 niewydanych wcześniej. CD3 zawiera remiksy, nagrania ze studia oraz 4 utwory, które były dostępne wyłącznie na zamawianej pocztowo kasecie "Lost Wishes" w 1993 roku. Te kawałki nigdy wcześniej nie ukazały się oficjalnie na płycie bądź cyfrowo.



The Cure są na finiszu europejskiej trasy koncertowej, w ramach której dwukrotnie wystąpili w Polsce: w Łodzi i Krakowie.



