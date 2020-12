"Kolęda na ten czas": Gwiazdy śpiewają dla Anny Dymnej

1 / 17

6 lipca 1950 r. w Sosnowcu na świat przyszedł Jacek Cygan, jeden z najpopularniejszych polskich tekściarzy. "Piszę tylko dla osób, które znam, które są mi bliskie. Ja nie jestem okienkiem na poczcie: kwituje muzykę, proszę za trzy dni przyjść, kupić znaczek za trzy pięćdziesiąt i tekst będzie gotowy! Ja muszę osobę, dla której piszę, znać. Muszę jej spojrzeć w oczy, pogadać z nią. To jest klucz do stworzenia postaci na scenie. Mówię o tym z przyjemnością, że byłem 'ojcem chrzestnym' artystów, którzy zaczynali" - opowiadał w rozmowie z PAP Life. Na zdjęciu Jacek Cygan z Edytą Górniak, dla której napisał m.in. "To nie ja!". Z tym utworem wokalistka zajęła 2. miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 r.