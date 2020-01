Kogo zagrał Ed Sheeran w "Gwiezdnych Wojnach"?

Na oficjalnym profilu Gwiezdnych Wojen na Twitterze pojawił się artykuł Disneya z ciekawostkami, o których fani filmu mogli nie wiedzieć. Dzięki niemu wiemy, jaka rola przypadła Edowi Sheeranowi.

Ed Sheeran jest nie tylko piosenkarzem, ale i aktorem /Face to Face/REPORTER / Reporter

Od kilku tygodni w internecie trwa dyskusja, w kogo wcielił się wokalista.

Opublikowane nagranie z planu wskazywało, że piosenkarz zagrał szturmowca. Jednak okazuje się, że Sheeran miał w filmie aż dwie role.

Na zamieszczonym w sieci filmiku mogliśmy zobaczyć wokalistę w stroju szturmowca Najwyższego Porządku. Pojawił się jako jeden z żołnierzy w początkowych scenach na Kijimi.

Teraz na jaw wyszło, że Sheeran wcielił się również w rolę Engiego Golby. Golby był górnikiem z Didyma V. Specjalizował się w używaniu materiałów wybuchowych w kopalniach. Gdy jego świat opanował Najwyższy Porządek, uciekł i dołączył do Ruchu Oporu.

Oprócz wokalisty w filmie pojawiły się jeszcze dwie osoby związane z rynkiem muzycznym.

Pierwszą z nich jest producent Radiohead, Nigel Godrich. Wcielił się on w szturmowca FN-2802. To on na pustynnej Pasaanie celował do Rey. Zaraz potem został zabity przez Lando Calrissiana.

Barmana na Kijimi zagrał natomiast John Williams, który jest kompozytorem muzyki do całej sagi "Gwiezdnych Wojen".