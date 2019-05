Ed Sheeran w reklamie ketchupu. Jak do tego doszło?

Ed Sheeran ma w swoim życiu kilka stałych miłości. Jedną z nich jest uwielbienie, jakim darzy ketchup pewnej marki. Nie raz dawał temu wyraz m.in. na swoim Instagramie. Jakiś czas temu sam zaproponował marce, że chętnie zostanie jej twarzą i wystąpi w reklamie ukochanego produktu.

Ed Sheeran będzie reklamował ketchup /Christopher Polk /Getty Images

To, co zrobił Ed Sheeran pokazuje, że z miłości, jest on w stanie zrobić naprawdę dużo. Jedna z rzeczy, które darzy uwielbieniem, jest dosyć nietypowa. To ketchup bez którego artysta nie może się w swoim życiu obejść. Z tego właśnie powodu jakiś czas temu wokalista zaproponował swojej ulubionej marce, że pomoże jej w promocji produktu i zaoferował udział w reklamie. To dosyć niezwykła sytuacja, kiedy sama gwiazda oferuje marce współpracę i to nie z chęci zysków, ale ze szczerej miłości do produktu.



Muzyk uznał, że byłby najlepszym ambasadorem keczupu marki, dlatego na swoim Instagramie wprost zaproponował współpracę:



"Yo, Heinz! Mam pomysł na reklamę telewizyjną, jeśli chcecie to zrobić! Jeśli nie, nie obrażę się, nigdy nie będę na was zły. Odezwijcie się do mnie w wiadomości prywatnej lub niech wasi ludzie odezwą się do moich ludzi. Ślę dużo miłości, wasz największy fan!" – napisał wokalista.



Wpis Sheerana nie pozostawał długo bez odpowiedzi, marka zareagowała od razu:

"Wchodzimy w to! Ale Ty dajesz pomysł. I chcielibyśmy poznać TWÓJ pomysł. Wybacz, jesteśmy nerwowi. Nasz zespół już się z Tobą kontaktuje" – napisano w odpowiedzi, co mogliśmy zobaczyć na Insta Story artysty.

Słowa nie były rzucone na wiatr, reklama powstanie, co więcej Ed Sheeran otrzyma za udział w niej spore wynagrodzenie. "The Sun" podał, że suma, którą zainkasuje artysta to 300 tys. funtów.



W reklamie zobaczymy piosenkarza, który podczas kolacji w ekskluzywnej restauracji wyjmuje nagle z torby butelkę ulubionego ketchupu. Autorem tego pomysłu jest sam wokalista, który w taki sposób odwołuje się do jednego z dużych dla siebie problemów – wstydu, który towarzyszy mu, kiedy prosi w restauracji o ketchup.



"Ed był naprawdę zaangażowany w wypracowanie tego, co zrobi w reklamie, a z czego widzowie będą się śmiać. W ciągu ostatnich lat osobiście doświadczył tego, jak ludzie zadzierają nos lub szydzą, gdy ktoś prosi o keczup w eleganckich restauracjach. Ed chce to wyśmiać. Reklama była kręcona w ostatnich tygodniach w Londynie i trafi do telewizji latem" – zdradził informator "The Sun".



Clip Justin Bieber, Ed Sheeran I Don't Care

Ed Sheeran pracuje obecnie nad koleją płytą, której premiera już 12 lipca. Jej zwiastunem jest pierwszy znany nam już utwór "I Don't Care" będący efektem współpracy z Justinem Bieberem. Wiemy, że kawałków będzie 15, a w każdym pojawi się przynajmniej jeden gość.