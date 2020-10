Klezmafour: Gabriel Tomczuk walczy z białaczką. Zbiórka dla muzyka

Grupa Klezmafour poinformowała o specjalnym koncercie i zbiórce na rzecz swojego kontrabasisty Gabriela Tomczuka. Muzyk zmaga się z białaczką szpikową.

Gabriel Tomczuk w składzie Klezmafour (zdjęcie z 2013 r.) /Bartłomiej Kudowicz / Agencja FORUM

"Gabryś od kilku tygodni zmaga się z ciężką chorobą, jaką jest białaczka szpikowa. Ta choroba całkowicie wyeliminowała go na najbliższe miesiące, z jakiegokolwiek życia zawodowego. Tym samym potrzebuje wsparcia finansowego, na zaspokojenie swoich codziennych potrzeb: rachunki, leki, dojazdy do szpitala (jest leczony w Olsztynie), oraz inne środki, związane ze swoim leczeniem" - czytamy na facebookowym profilu grupy Klezmafour ( sprawdź! ).

Na razie udało się zebrać ponad 21 tys. zł (z potrzebnych 45 tys. zł).

Koncert online dla Gabriela Tomczuka (występującego również w zespole Wędrowiec) odbędzie się w niedzielę 11 października w Polskim Radiu Białystok. W akcję pomocy zaangażowali się jego przyjaciele.

Na scenie pojawią się Kasia Garłukiewicz (wokal), Krzysztof Gorczak (wokal), Dorota Białkowska-Krukowska (wokal), Bartek Łochnicki (wokal), Julianna YUOS Olańska (wokal), Izabela Szafrańska (wokal), Marcin Nagnajewicz (kierownictwo muzyczne, aranżacje, fortepian), Przemysław Zalewski (fortepian), Grzegorz Kluczyński (gitara), Kamil Skorupski (saksofon), Piotr Skórka (bas) i Maciej Dziemski (perkusja).

Clip Klezmafour Evet Evet

Klezmafour grają muzykę klezmerską silnie zakorzenioną w tradycji żydowskiej z elementami bałkańskimi. Zespół dotarł do finału trzeciej edycji "Must Be The Music" (Polsat), ma na koncie płyty "5th Element" (2011), "W górę" (2014) i "Orkiestronicznie" (2016) oraz występy na dużych festiwalach (m.in. Przystanek Woodstock, Open'er Festival, Ethno Jazz).