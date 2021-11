Klaudia Gawor w 2013 roku wygrała popularny talent show "X Factor". Trafiła w nim pod opiekę Kuby Wojewódzkiego, a w finale wystąpiła w duecie z Edytą Górniak. Gwiazda wróżyła jej wtedy świetlaną przyszłość. W ostatnim etapie programu pokonała Grzegorza Hyżego i Wojciecha Ezzata.

Klaudia kończyła w tym czasie liceum i zdawała maturę. Od razu po programie wydała debiutancki singel "Lekkość życia bez słów" ( posłuchaj! ). Kawałek jednak, jak sama przyznała, nie odzwierciedlał kierunku i muzyki, którą chciała nagrywać.

Do sprawy debiutanckiego albumu i umów, którymi musiała się związać z wytwórnią, podeszła bardzo dojrzale, starając się wynegocjować najlepsze dla siebie warunki. Nie chciała nagrywać niczego na siłę, miała swoją wizję muzyki. Wszyscy czekali na zapowiadaną płytę. Artystka informowała tylko, że pracuje w studiu, ostatecznie jednak nie poznaliśmy efektów jej działań, po czym zrobiło się o niej cicho.

Żaden z laureatów popularnego talent show nie zwlekał tak długo z wydaniem pierwszej płyty. Po swoim sukcesie Klaudia Gawor mówiła: "jestem bardziej skłonna poczekać, dać sobie trochę czasu na to, żeby po prostu nie zrobić czegoś, czego będę potem żałować".

Debiutancki album wokalistki miał ukazać się w 2020 roku, ale te plany zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa. Czy możemy spodziewać się nowych informacji na temat płyty w najbliższym czasie? Wydaje się, że tak, ponieważ Kaludia opublikowała nowy utwór.



Klaudia Gawor - "Oddychaj"

"Oddychaj" jest pierwszą opublikowaną piosenką Kludii od października 2020 roku, kiedy pojawił się singel "Płyń". Muzykę do utworu skomponowała Klaudia do spółki z Dominikiem Stankiewiczem. Tekst wyszedł spod ręki Kingi Nygi.





"Bardzo lubię to zdjęcie, jest w nim dużo tajemnicy, jest trochę mroczne, ale przede wszystkim bardzo oddaje klimat utworu.

Lubię to, że nie widać na nim oczu, że próbuje wziąć oddech. Mam poczucie, że sięgnęliśmy nim do tych części mnie, które nie są "wygodne", w których dotyka mnie lęk, strach, ból. Ale są one totalnie okej, bo są częścią całości" - opowiedziała o okładce singla Klaudia.



"Szykujemy dla Was jeszcze inne niespodzianki związane z tym utworem." - zapewnia artystka.

Czy w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się kolejnych piosenek Klaudii? Wydaje się, że tak.



"Gotowe demo leżało już chwilę w szufladzie, ale cały czas coś mnie uwierało. Kiedy nagrywaliśmy już właściwe wokale w wakacje, nagle pojawił się pomysł totalnej zmiany wokali w zwrotkach. Nagraliśmy nową wersję w jeden dzień i okazało się, że mamy to, właśnie tego szukałam w tym utworze. Do takiego stopnia, że przełożyliśmy premierę innego utworu, by ten mógł trafić do Was jako pierwszy" - napisała na Instagramie.