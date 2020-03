Klątwa Alestorm (nowa płyta "Curse Of The Crystal Coconut")

Piraci metalu ze szkockiej formacji Alestorm wydadzą pod koniec maja nowy album o intrygującym tytule "Curse Of The Crystal Coconut".

"Klątwa kryształowego kokosa" będzie już szóstym longplayem podchmielonych powerpiratów ze szkockiego Perth, którzy w 2018 roku rozbawili do łez publiczność zgromadzoną na Pol'And'Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock) w Kostrzynie nad Odrą.

Podopieczni austriackiej Napalm Records albo - jak kto woli - "Pirate Metal Drinking Crew" pod wodzą grającego na klawiszach wokalisty Kapitana Christophera Bowesa (także klawiszowca Gloryhammer), zaprosili do udziału w nagraniach niemiecką skrzypaczkę Ally Storch z Subway To Sally, wokalistę Captain Yarrface'a z brytyjskiego zespołu Rumahoy, oraz Vretha, frontmana fińskich grup ...And Oceans i Finntroll.

Następca płyty "No Grave But The Sea" (2017 r.) trafi na rynek 29 maja.

Tytułową kompozycję z poprzedniego longplaya "No Grave But The Sea" Alestorm możecie sobie przypomnieć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Curse Of The Crystal Coconut":

1. "Treasure Chest Party Quest"

2. "Fannybaws"

3. "Chomp Chomp"

4. "Tortuga"

5. "Zombies Ate My Pirate Ship"

6. "Call Of The Waves"

7. "Pirate's Scorn"

8. "Shit Boat (No Fans)"

9. "Pirate Metal Drinking Crew"

10. "Wooden Leg Pt. 2 (The Woodening)"

11. "Henry Martin".