Kirk Hammett (Metallica) zaprezentował utwór z nowej płyty. Posłuchaj "High Plains Drifter"

Wspomniany film Eastwooda w Polsce funkcjonuje pod tytułem "Mściciel". Hammett stwierdził, że ujawniony właśnie utwór - w jego zamyśle - ma oddawać takie same emocje, jak ów western.

Gitarzysta dodał, że wiodący riff wziął z... utworu flamenco spontanicznie skomponowanego przez siebie, a którego nijak nie dałoby się wkomponować w dorobek Metalliki.

Nadchodząca płyta Hammetta nosi tytuł "Portals" i ma się ukazać już 23 kwietnia, w wersji CD oraz na winylu.

Wideo High Plains Drifter

To EP-ka zawierająca cztery utwory instrumentalne, które - jak wcześniej przyznał gitarzysta - są "ścieżką dźwiękową do filmów, które rozgrywają się w umyśle" - stąd zresztą tytuł minialbumu. Hammett postrzega bowiem każdy z tych utworów jako "bramę do niezliczonych muzycznych i psychicznych miejsc docelowych".

Metallica z czasów "Czarnego Albumu"