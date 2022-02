Kim Kardashian po raz drugi poprosiła sąd o jak najszybszy rozwód z Kanye Westem

Kim Kardashian coraz bardziej desperacko próbuje się uwolnić od swojego męża. Świadczy o tym pismo, które złożyła do sądu w ostatnią środę. Celebrytka po raz kolejny zaapelowała do sądu o jak najszybsze sfinalizowanie jej rozwodu z Kanye Westem. „Wierzę, że sąd, rozwiązując nasze małżeństwo, pomoże mu zaakceptować zakończenie naszego związku i iść naprzód lepszą ścieżką, co ułatwi nam pokojowe i udane wspólne wychowywanie dzieci” – czytamy w dołączonym do akt sprawy osobistym oświadczeniu Kardashian.

Kim Kardashian prosi o szybszy rozwód z Kanye Westem /Pierre Suu /Getty Images