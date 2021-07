Po tym jak gwiazda reality show Kim Kardashian podjęła w lutym decyzję o rozwodzie z raperem, wiele źródeł informowało o napiętych stosunkach między Kim Kardashian i Kanye Westem.

W marcu media donosiły o tym, że West zmienił nawet swój numer telefonu, zmuszając byłą partnerkę do komunikowania się wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Jak się jednak okazuje, czas leczy rany.

"Kim i Kanye mają się teraz świetnie. Gdy presja związana z małżeństwem zniknęła, są na dobrej drodze do zachowania przyjacielskich relacji" - donosi osoba z otoczenia pary w rozmowie z serwisem "E! News".

W ostatnim tygodniu wiele uwagi poświęcono najnowszemu albumowi Kanye Westa. W niedzielę odbył się odsłuch jego płyty i oczywiście uwadze mediów nie umknął fakt, że jeden z utworów ("Love Unconditionally") na płycie zatytułowanej "Donda" - na cześć zmarłej matki muzyka - poświęcony jest Kim i ich małżeństwu.

"Choć żyją oddzielnie, Kanye poinformował Kim o swoich planach wydania piosenki o ich rozwodzie na jego nadchodzącym albumie. Kim miała nawet swój wkład w ten utwór. Kanye okazał jej wiele szacunku, nie chciał jej niemiło zaskoczyć" - wyjaśnia informator, zapewniając, że gdy emocje związane z rozwodem opadły i oboje nabrali do siebie trochę dystansu, znów ich relacje są serdeczne i mogą wspólnie spędzać czas. "Kanye bardzo szanuje Kim i chce zachować jak najlepsze relacje rodzinne" - twierdzi informator.

Podczas ostatniego koncertu promującego nowy album na widowni zasiadła była żona rapera i jego dzieci. Po wykonaniu "Love Unconditionally" West upadł na kolana i powtarzał słowa "Tracę rodzinę", a w tle słychać było głos jego matki: "Choćby nie wiem co, nigdy nie porzucisz swojej rodziny". Wszystko obserwowała skonsternowana publiczność i bliscy rapera.



Wideo