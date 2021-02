Kim Kardashian i Kanye West się rozwodzą? Pojawiły się nowe informacje

Kolejny raz w mediach pojawiły się spekulacje, że wzbudzająca kontrowersje para zamierza się rozstać. Do prasy przedostały się informacje, że celebrytka złożyła już dokumenty rozwodowe.

Małżeństwo Kardashian i Westa zostało zawarte w 2014 roku /David Crotty/Patrick McMullan /Getty Images

Stan trwającego siedem lat małżeństwa Kim Kardashian i Kanye Westa już od co najmniej dwóch lat uznawany jest za agonalny.

Reklama

Wydaje się jednak, że w lipcu 2020 roku, podczas trwającej wtedy kampanii prezydenckiej rapera, rzeczywiście doszło do przesilenia. I mimo podejmowanych prób reanimacji łączącego kiedyś parę uczucia, nie udało się.



Choroba psychiczna (afektywna dwubiegunowa), z którą zmaga się muzyk, nie dość, że się nasiliła, to doprowadziła do tego, że on sam ujawnił w mediach społecznościowych bardzo osobiste informacje o swojej najbliższej rodzinie. Nie wyłączając rzecz jasna żony. Walcząca o to małżeństwo i znosząca do tej pory wszystko bez słowa skargi Kim Kardashian, powzięła decyzję o rozwodzie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kanye West All Of The Lights

"Doszło do tego, że od miesięcy nie spędzali czasu razem jako małżeństwo. Widywali się ze względu na dzieci, ale mieszkali osobno. Kim wie, że to małżeństwo się skończyło" - donosił informator magazynu "E!".



Wideo 73 Questions With Kim Kardashian West (ft. Kanye West) | Vogue

"Wiele źródeł posiadających bezpośrednią wiedzę powiedziało nam, że Kim była gotowa zażądać rozwodu po wybuchach Kanye, jednak kiedy West przechodził przez poważny epizod choroby dwubiegunowej, czuła, że byłoby to okrutne zakończyć małżeństwo, kiedy raper jest w tak trudnym momencie" - podało z kolei TMZ.



Kanye West odwiedził Donalda Trumpa w Białym Domu 1 / 8 Kanye West w Białym Domu Źródło: East News Autor: Sipa USA udostępnij

Teraz w mediach pojawiły się informacje, że Kardashian złożyła dokumenty rozwodowe. Według portalu TZM wniosła o wspólną prawną i fizyczną opiekę nad czworgiem dzieci, a raper przychyla się do tej decyzji. Olbrzymi majątek ma zostać podzielony na zasadach ustalonych w umowie przedmałżeńskiej. Małżeństwo do tej pory nie odniosło się do sytuacji.