Kiedyś z One Direction - dziś solo. Już jest trzeci album Nialla Horana, "The Show"!

"The Show" to pierwsza piosenka, którą Niall Horan stworzył na płytę. Utwór odzwierciedla niezaprzeczalne ludzkie pragnienie kontroli tego, co niekontrolowane, a następnie zachęca słuchaczy do akceptacji wszechotaczającego nas bałaganu. Niall napisał piosenkę późnym wieczorem 2020 roku, tuż po odwołaniu z powodu pandemii jego trasy promującej "Heartbreak Weather". Usiadł przy przy pianinie i spontanicznie skomponował piosenkę, która wkrótce miała zdefiniować jego nową erę.

Clip Niall Horan Meltdown (Lyric Video)

Aby uczcić wydanie albumu, Niall Horan da występ w Nowym Jorku w ramach Citi Summer Concert Series. W zeszłym miesiącu artysta zadebiutował na festiwalu Boston Calling - to zaledwie początek jego festiwalowego lata. W lutym Horan wyruszy we własną trasę koncertową. Ogromne zainteresowanie biletami sprawiło, że "The Show" Live On Tour 2024 poszerzyła się o kilka nowych dat. Wśród koncertów jest także wizyta w Polsce - artysta wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie 18 marca 2024 roku.

W tym roku Horan po raz pierwszy sprawdził się w roli trenera "The Voice", gdzie wystąpił niedawno z ostatnim singlem "Meltdown". Utwór przypadł do gustu dziennikarzom magazynu "Rolling Stone", który chwalił piosenkę: "W przeciwieństwie do optymistycznych popowych utworów, które chowają w sobie druzgocące teksty, 'Meltdown' utrzymuje nieubłagane tempo, które przypomina wzmożony niepokój i panikę, o których to śpiewa Horan".

Horan tworząc krążek współpracował z utalentowanymi, ale i zaufanymi muzykami - Julianem Bunettą (One Direction, Thomas Rhett, SG Lewis), Amy Allen (Harry Styles, Fletcher, Halsey, Sam Smith) i Jamiem Scottem (One Direction, Jessie Ware, Rag’n’Bone Man). Produkcją albumu zajęli się John Ryan i Joel Little. Na płycie da się usłyszeć sporo wpływów, m.in. Crosby, Stills & Nash, Jacksona Browna i innych twórców sceny Laurel Canyon lat 60./70. - tej samej dzielnicy Los Angeles, w której przez ostatnie siedem lat pomieszkiwał Niall.

Niall Horan zasłynął jako członek One Direction. Teraz stawia na solową karierę

Niall Horan komponuje piosenki niemal od zawsze. Wychował się w Irlandii i bardzo szybko sięgnął po gitarę. Uważa, że przełomowym momentem do wykształcenia jego muzycznej wrażliwości okazał się koncert The Eagles, na który wybrał się jako czterolatek. Wspólnie z kultowym dziś One Direction, Niall sprzedał ponad 80 mln egzemplarzy albumów na całym świecie.

W 2017 zadebiutował jako solista albumem "Flicker", który ma status platyny, a singiel "Slow Hands" aż trzykrotnie pokrył się platyną. Wydany w 2020 "Heartbreak Weather" zajął szczyt zestawienia Billboard 200 i trafił na 1. miejsce listy sprzedażowej w Wielkiej Brytanii. Wydawnictwo spotkało się z bardzo entuzjastycznymi recenzjami m.in. w NPR, "Rolling Stone" czy "American Songwriter".

W tym roku artysta dołączył do ekipy "The Voice", gdzie zasiadł jako trener zwyciężczyni Giny Miles. Wraz z albumem "The Show", Niall Horan wkracza w nowy rozdział swojej kariery, w którym nadrzędnym celem jest osłoda życia oddanym fanom z całego świata.

Tracklista "The Show" Nialla Horana:

1. Heaven

2. If You Leave Me

3. Meltdown

4. Never Grow Up

5. The Show

6. You Could Start A Cult

7. Save My Life

8. On A Night Like Tonight

9. Science

10. Must Be Love