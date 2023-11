"RENIXY (20. URODZINY KIEDYŚ CIĘ ZNAJDĘ)" to jubileuszowa EP-ka zawierająca cztery nowe wersje wielkiego przeboju Reni Jusis. Swoje remiksy stworzyli BESKRES, Smolik, Modfunk i Tribbs. Na Youtube można zobaczyć już klip do wersji przygotowanej przez duet BESKRES, a w miniony piątek do serwisów streamingowych trafiła cała EP-ka.

"Przez ostatnie dwie dekady otrzymałam bardzo wiele, różnych remiksów 'Kiedyś cię znajdę'. Zdałam sobie sprawę, że ta piosenka żyje już własnym życiem. Jednocześnie zauważyłam, że stworzenie dobrego remiksu do znanej piosenki jest niezwykle trudne, bo wszyscy jesteśmy przywiązani do oryginalnej wersji. Jubileusz płyty 'Trans Misja' stworzył specjalną przestrzeń, która umożliwia zaprezentowanie nowych wersji jednego z najważniejszych utworów w mojej karierze. Postanowiłam uhonorować 20. urodziny 'Kiedyś cię znajdę' wydając 'RENIXY' i zamieścić na tym wydawnictwie produkcje cenionych przeze mnie producentów, z którymi zawsze chciałam współpracować. Spełniły się dzięki temu moje muzyczne marzenia.

Duet BESKRES (czyli dwóch członków grupy KAMP!) w porywający sposób zinterpretował mój utwór i nadał mu zupełnie nowe, świeże brzmienie. Wreszcie też, po dwudziestu latach udało mi się spotkać w studio z Andrzejem Smolikiem. Jestem za to ogromnie wdzięczna, bo choć wiele razy mijaliśmy się na scenie, to nigdy wcześniej jeszcze nie nagrywaliśmy razem. Smolik zaskoczył mnie swoją wersją w stylu brzmień z lat 80-tych i jednocześnie nadał jej zupełnie nowy kontekst. Wśród RENIXÓW znajdzie się także archiwalny remix duetu Modfunk, który ma już 20 lat i nadal jest jednym z moich ulubionych remixów z tamtych lat. Kompilację zwieńcza wersja TRIBBSA, w nurcie melodic techno. Mam nadzieję, że urodzinowe RENIXY sprawią przyjemność mojej publiczności i pozwolą odkryć ten utwór na nowo" - mówi Reni Jusis o wydawnictwie.



Premiera wydawnictwa "RENIXY (20. URODZINY KIEDYŚ CIĘ ZNAJDĘ)", to część obchodów dwudziestolecia kultowej płyty "Trans Misja". Album wydany w 2003 roku nakładem wytwórni Pomaton EMI, okazał się wielkim sukcesem komercyjnym, a jego progresywne wówczas brzmienie zrewolucjonizowało polski rynek muzyczny. Płyta zyskała status muzycznego bestsellera 2003 roku, a także jedną z najważniejszych pozycji w historii polskiej muzyki klubowej. "Trans Misja" zdobyła również Fryderyka w kategorii Album roku dance/elektronika/muzyka klubowa.

Reni Jusis - trasa koncertowa "RE TRANS MISJA"

Reni Jusis wyruszyła w jubileuszową trasę koncertową "RE TRANS MISJA", która objęła osiem polskich miast:



12.11 Kraków, Forty Kleparz

16.11 Białystok, Zmiana Klimatu

17.11 Łódź, Scenografia

25.11 Gdańsk, Grizzly Grizzly

26.11 Poznań, Blue Note

09.12 Wrocław, Bezsenność

10.12 Katowice, Królestwo

19.12 Warszawa, Fabryka Norblina