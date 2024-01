"Tu wszystko gra OK!" - to motto, które przyświeca największej jednodniowej zbiórce publicznej w całej Polsce - finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). W poprzednim roku, dzięki niezwykłej hojności i zaangażowaniu ludzi, udało się zebrać rekordową kwotę ponad 240 milionów złotych, stanowiącą największe osiągnięcie w historii fundacji. Ten wynik budzi ogromne emocje i nadzieję na pobicie kolejnego rekordu w 2024.

WOŚP 2024 - data

28 stycznia 2024 roku w całej Polsce odbędzie się kolejny, już 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra po raz pierwszy "zagrała" w 1993 roku i od tego czasu każdego roku przyciąga miliony ludzi gotowych wesprzeć szczytny cel. WOŚP, znana ze swojej niezwykłej energii, podczas każdego finału wyznacza sobie nowy cel, aby dostosować się do aktualnych potrzeb polskiego systemu zdrowia.

Podstawowym celem WOŚP jest zbiórka funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali. Pierwsza zbiórka w 1993 roku skupiała się na przeciwdziałaniu chorobom serca. W roku 2023 zbiórka miała na celu zgromadzenie środków na zakup sprzętu pomocnego w diagnozowaniu sepsy. W roku 2024 WOŚP skupia się na walce z chorobami płuc, które stały się szczególnie ważnym zagadnieniem w kontekście doświadczeń po pandemii COVID-19.

Tym razem celem jest zebranie środków na zakup urządzeń niezbędnych na oddziałach pulmonologicznych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ten sposób WOŚP kontynuuje swoją misję dostarczania najnowocześniejszego sprzętu medycznego tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Dzień finału akcji to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale także ogólnonarodowe wydarzenie pełne muzyki i radości. W całym kraju organizowane są koncerty, aukcje charytatywne, pokazy artystyczne i inne wydarzenia, które angażują społeczności lokalne i jednoczą ludzi wokół wspólnego celu. To wyjątkowy dzień, w którym solidarność, empatia i chęć niesienia pomocy wychodzą na pierwszy plan, pokazując, jak wiele można osiągnąć, kiedy działa się razem.

Wydarzenia na WOŚP 2024

Podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywa się w całej Polsce, kluczową rolę odgrywają wolontariusze, zbierający pieniądze do charakterystycznych tekturowych puszek. Skala tego wydarzenia jest imponująca - angażuje ono około 120 tysięcy osób, działających w ramach ponad 1600 sztabów rozsianych po całym kraju. W 2023 roku, dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i hojności darczyńców, fundacji udało się zebrać imponującą kwotę 243 259 387,25 złotych.

Jednym z największych wydarzeń towarzyszących WOŚP jest koncert odbywający się w Warszawie, na błoniach stadionu PGE Narodowy. W 2024 roku, w dniu Wielkiego Finału, na scenie pojawi się plejada znakomitych artystów i zespołów, którzy już wcześniej mieli okazję prezentować się na Pol'and'Rock Festival - darmowym festiwalu muzycznym organizowanym przez fundację Jurka Owsiaka.

Harmonogram występów na finale WOŚP 2024 prezentuje się następująco:

14:00 - Wojtek Szumański

14:30 - Booze & Glory

15:00 - Golden Life

15:30 - Dorosłe Dzieci

16:00 - Proletaryat

16:30 - Luiku

17:00 - Lordofon

17:30 - Pull the Wire

18:00 - Poparzeni Kawą Trzy

18:30 - BOKKA

19:00 - Hoffmaestro

19:30 - Kwiat Jabloni

19:50 - Tulia

20:15 - Enej

20:50 - Zalewski

21:25 - LemON

Zbiórka WOŚP to wydarzenie o zasięgu globalnym, z wolontariuszami i darczyńcami biorącymi udział nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Oprócz tradycyjnej kwesty ulicznej organizowane są różnorodne wydarzenia takie jak internetowe zbiórki, aukcje online, zabawy na świeżym powietrzu, imprezy artystyczne oraz sportowe. Każdy z tych elementów przyczynia się do wzrostu całkowitej kwoty zebranej podczas finału. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy muzykę, zabawę i szczytny cel, przyciągając co roku tłumy zarówno uczestników, jak i widzów przed telewizorami.

